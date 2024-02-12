خاص.. محمود حجازي: سوسن بدر فنانة عظيمة.. وكواليس "حدوته منسية" رائعة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان محمود حجازي عن سعادته بتعاونه مع الفنانة سوسن بدر وفريق العمل، وكشف كواليس المسلسل.

وقال ‘حجازي’، في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج الفني"، إن كواليس مسلسل ‘حدوتة منسية’، كانت ممتعة، ومليئة بالحب والتعاون بيننا، وسوسن بدر فنانة عظيمة، أشعر بالراحة عندما أمثل أمامها، وتربطني بها علاقة قوية منذ أن تعاونا في مسلسل "أبو العروسة"، ومستمتع معها أيضًا في مسلسل "حدوتة منسية".

وفي نهاية جديثه قال حجازي: "استمتعت كثيرًا بالعمل في المسلسل وكانت تجربة جميلة للغاية".

يُعرض حاليًا مسلسل "حدوته منسية" لمحمود حجازي على قناة CBC، حيث يكون العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

واحتل المسلسل المركز الثالث عبر المنصة الرقمية Watch it، ضمن قائمة المسلسلات الأكثر شهرة عبر المنصة الرقمية، بعد حالة خاصة، وحدوتة منسية من بطولة الفنانة سوسن بدر، وأحمد فهيم، وعبير صبري، محمد علي رزق، وعدد كبير من النجوم، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.



المسلسل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث، كما يناقش أيضًا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الأرحام.

