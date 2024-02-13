نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الاتهام بانحيازه للمرأة.. رد يسرا على انتقاد فيلم 'ليلة العيد' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة يسرا بالتعليق على الآراء التي وجهت لفيلم "ليلة العيد" واتهامه بانحيازه إلى المرأة بشكل أكبر والذي يعرض حاليًا في السينمات وأثار حالة من الجدل.

رد يسرا على الاتهامات

وقالت يسرا في تصريحات صحفية: الفيلم لا يقدم قهر المرأة فقط، أتصور أن الفيلم يقدم الظلم الذى تتعرض له المرأة والرجل أيضا، بالفعل هناك ظلم يقع على المرأة، ولكن أيضا هذا يمس الرجل، الذى أراه يظلم نفسه سواء بسبب العادات والتقاليد الخاطئة أو بسبب الفقر والجهل، والذي يدفع الطرفين للقهر والظلم، كما أن العمل يتناول مشاكل حقيقية بين الطرفين مثل العنف ضد المرأة، وزواج القاصرات، وختان الإناث.

وكشفت يسرا عن سر موافقتها على فيلم ليلة العيد: عندما عرض على الفيلم، وجدت نفسى أمام عمل يحمل عديد من القضايا المهمة التى تخص المرأة والرجل، وخاصة المرأة التى تتعرض إلى القهر من المجتمع والرجال.

وأضافت أن المؤلف أحمد عبد الله استطاع أن يناقش عديد من القضايا فى عمل واحد بشكل سلس وبسيط، ودون تعقيد، وهو ما جذبنى فى السيناريو المكتوب بشكل جيد، وكل قضية بالفيلم مكتملة الأركان وغير مبتورة، فضلًا عن أن هناك انسيابية فى الكتابة، والتى تتعلق بترابط هذه القضايا ونسجها بشكل محبوك.

وأوضحت أن المخرج سامح عبد العزيز استطاع أن يعبر عن هذه القضايا بصورة جيدة تجعل المشاهد للعمل منتبه منذ البداية وحتى نهاية الفيلم، وكان حريصا على عدم الوقوع في الرتابة أو التطويل أو تقديم مشاهد تؤذى عين المشاهد، وربط المشاهد بمصائر أبطال الفيلم حتى النهاية، فهو لديه إحساس رائع فى التعامل مع تجسيد المشاهد الشعبية.

القضايا التي ناقشها فيلم ليلة العيد

ويناقش الفيلم زواج القاصرات من رجال أكبر منهن سنًا، ووضح أيضًا عدم نضج الفتاة للزواج وفكرته، وقالت يسرا خلال البرومو: هي عيلة وقلبها عيلة، وطرح أيضًا الفيلم قضية ختان الإناث، وظهرت نجلاء بدر تقول لزوجها: أنت كبرت بنتك وعلمتها سيبها زي ما ربنا خلقها.

وظهرت ريهام عبد الغفور في الفيلم وهي مجبرة على العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها وهو أحمد خالد صالح، ومن القضايا التي يناقشها الفيلم هو إرث السيدات في الصعيد، وقال فتوح أحمد لـ سميحة أيوب: مفيش نسوان بتورث أرض أبوها.

ويناقش الفيلم أيضًا تعرض بعض السيدات للضرب من أزواجهن، وقالت يسرا خلال البرومو: سيبيه يضرب بيحس إنه راجل.

وظهرت يسرا اللوزي في الفيلم تريد أن تلعب رافعه أثقال، ولكن والدها يرفض وتقف في صفها يسرا، وغيرهم من القضايا ناقشها العمل.

أحداث فيلم ليلة العيد



تدور قصة العمل في إطار درامي، حيث يتناول العديد من قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن.

والعمل من بطولة الفنانة يسرا، وتشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: ريهام عبد الغفور، غادة عادل، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، سيد رجب، عبير صبري، نجلاء بدر، محمود حافظ، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، سمية أيوب، إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله.