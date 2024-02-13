انت الأن تتابع خبر يارا تستعد لطرح ألبومها الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية يارا انتهاء تسجيل ألبومها الجديد، التي كانت انشغلت الفترة الماضية بتحضيره استعدادًا لطرحه قريبًا.



ونشرت يارا عدة صور من داخل الاستوديو وذلك عبر حسابها على موقع إكس "تويتر سابقًا"، وكتبت: سعيدة جدًا إني انتهيت من تسجيل ألبومي اللبناني والمصري المقبل في الاستوديو الجديد الخاص بي اللي أخد فترة طويلة ليصير جاهز للتسجيل.. وأكيد زي كل مرة.



وتعد أغنية مش بمزاجك هي آخر أغاني يارا، التي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وذلك قبل ما يقرب من خمسة أشهر، وحققت ما يقرب من 1.3 مليون مشاهدة حتى الآن.



والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وميكس وماستر جين بير بطرس، وتقول كلمات الأغنية: بلغني إنشغالك عليا وسؤالك عشان غبت عنك ف خدت أنت بالك ودايمًا قصادك وتقلان عليا وطلعان عينيه ف مشاهدة جمالك.. شكتني لصحابي وقولت لصحابك عشان اختفائي مهكر دماغك شكتني لصحابي وقولت لصحابك عشان اختفائي معكر مزاجك لالا لا لأ حبيبي لالا لا لأ لأ لأ مش بمزاجك لالا لا لأ حبيبي لالا لا لأ أنت جيت ولا الهوا جابك .

