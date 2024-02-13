ليه بدري كده؟!.. منة فضالي تنعي وفاة مدير التصوير ضياء جاويش

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا منذ قليل ضياء جاويش مدير التصوير، حيث أعلنت خبر الوفاة الفنانة منة فضالي بنشرها صورة له عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وكتبت معلقة: "يا ضياء ليه بدري كده ده احنا كنا لسه بنتكلم ربنا يرحمك يا صاحبي ويجعل مثواك الجنة يارب، مدير التصوير الخلوق ضياء جويش في ذمه الله".

نبذة عن ضياء جاويش

عمل ضياء جاويش مصورًا في بداية حياته في العديد من الأعمال، فكانت بدايته في فيلم "احكي يا شهرزاد" بطولة منى زكي، ومسلسل "عايزة أتجوز"، وفيلم "بعد الموقعة"، ومسلسل "لما تامر ساب شوقية"، ومسلسل "ونوس".

وعمل بعد ذلك مديرًا للتصوير في فيلم "ياباني أصلي"، وفيلم "رغدة متوحشة"، ومسلسل "لما كنا صغيرين"، وفيلم "أحمد نوتردام"، وفيلم "لعبة شيطان"، وفيلم "90 يوم".

آخر أعمال ضياء جاويش

يذكر أن آخر أعمال ضياء جاويش في السينما، هو الفيلم السعودي "90 يوم" وتدور أحداثه في إطار درامي، تتناول الأحداث قصة الطبيبة سارة التي تبحث عن الرجل المناسب للزواج منه، وعندما تجده، تتحدى الجميع من أجله، لكنها تكتشف أنه يخفي حقيقة مثيرة، تسلط الضوء على بعض العادات والقضايا الشائكة في المجتمع.

أعمال منة فضالي المقبلة



جدير بالذكر أن تستأنف منة فضالي في الفترة الحالية تصوير أحدث أعمالها الدرامية الذي يحمل إسم "محارب" والذي تخوض به الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024.

وتدور أحداث مسلسل محارب، في إطار أكشن اجتماعي، يناقش العديد من القضايا، وهو التعاون الأول بين كل من حسن الرداد، والمؤلف محمد سيد بشير، والمخرجة شيرين عادل.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب، عمل درامي رمضاني، يشارك في بطواته عدد من نجوم الفن أبرزهم: حسن الرداد، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، محمود ياسين جونيور، وعددا آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شرين عادل.