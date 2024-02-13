أبرز تصريحات النجوم حول الخوف من الموت: رؤى مميزة وتجارب مؤثرة (تقرير)

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أحمد جودة - القاهرة - يعتبر الخوف من الموت من الأمور الطبيعية التي تؤثر على البشر، بغض النظر عن ثقافاتهم وخلفياتهم. وبينما قد يكون الخوف من الموت شخصيًا مختلفًا من شخص لآخر، فإنه يعتبر موضوعًا يثير اهتمام الكثير من الناس، بما في ذلك النجوم العرب والأجانب.

ويسلط “دوت الخليج الفني” الضوء في هذا التقرير عن أبرز تصريحات النجوم العرب والأجانب حول الخوف من الموت سنتناول آراءهم وتجاربهم المؤثرة والملهمة، وكيف يتعاملون مع هذا الخوف الشائع.

محمود البزاوي

كشف الفنان محمود البزاوي عن رأيه بالخوف من الموت قائلًا: أكتر حاجة بخاف منها المجهول، إحنا أتربينا عليها وموجودة فينا، يا بنتكلم في اللي فات يا في الموت".



وتابع:" إنما مبنفكرش في اللحظة الحالية، إيمانا بقا مرتبط بإننا نخاف من بكرة والموت والعذاب والعقاب، كل زمن له مشاكله ومصايبه، أهالينا ربونا على فكرة "اعمل حساب بكرة ممكن تموت"، هو الموت علينا حق، لكن احنا لا نفكر في الآن، بنفكر في يا زمان حصل كذا يا بكرة هنموت.. إحنا أجبن من أننا نواجه الحاضر".

غادة عبد الرازق وإزالة الوشم



قالت غادة عبد الرازق خلال تصريحات صحفية:" أنا بحب ربنا طبعًا، مفيش حد يقدر يزايد عليه، وطبعًا الواحد بيخاف من الموت، والبنى أدم أصلا بيخاف من المجهول".



وأضافت:" عندي 4 تاتوهات، بس هشيلهم عشان حد قالي إنهم حرام ولما الواحد بيروح عند ربنا ساعات بيضطروا يشيلوا طبقة من الجلد أثناء الغُسل".

ساندي

كشفت المطربة ساندي في إحدى اللقاءات التلفزيونية عن الموت قائلة:" لا تخاف من الموت وأنها مستعدة له".

وتابعت:" أعلم يقينا أن الموت حقيقي وأن الحياة الحقيقية تبدأ بعد الموت، وأتمنى أن تكون سيرتي كويسة ولا أمانع بأن أتبرع بأعضائي للمحتاجين".

وودي آلن (Woody Allen)



المخرج والكاتب الأمريكي الشهير يعرف بخوفه الشديد من الموت، وقد تناول هذا الموضوع في أعماله الفنية المختلفة.

جوني ديب (Johnny Depp)

الممثل الأمريكي الشهير يعاني من القلق المستمر من الموت، وقد أشار إلى ذلك في بعض المقابلات.

وودي هاريلسون (Woody Harrelson)



الممثل الأمريكي المعروف بأدواره في أفلام مثل "The Hunger Games" و"Zombieland" يعاني أيضًا من خوف من الموت، وقد أثر هذا الخوف على حياته اليومية وأسلوب حياته.

نيكي ميناج (Nicki Minaj)



المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية المشهورة تعرف بخوفها الشديد من الموت وقد أشارت إلى ذلك في بعض اللقاءات الإعلامية.

كييرا نايتلي (Keira Knightley)



الممثلة البريطانية المعروفة بأدوارها في أفلام مثل "Pirates of the Caribbean" تعاني من القلق المستمر بشأن الموت وما يحدث بعده.

يجب الإشارة إلى أن الخوف من الموت هو شعور طبيعي يمكن أن يؤثر على أي شخص.

في النهاية، يمكننا أن نستلهم من هذه التصريحات الإيجابية والملهمة لتحويل الخوف من الموت إلى حافز للعيش بشكل مكثف وتحقيق أهدافنا وأحلامنا في الحياة.