يسرا: "والدي جري ورايا بسكين علشان يمنعني من دخول عالم التمثيل"

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أحمد جودة - القاهرة - قالت النجمة يسرا، إن والدها رفض فكرة دخولها عالم التمثيل، بشكل قاطع، وحتى وصل الأمر للتهديد حين ركض وراءها بسكين، ولا زالت لديها ندبة صغيرة من تلك الحادثة.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: لكن مع ذلك، تمكنت من اقناع والدي بمساعدتي ودعمي في مشوارها الفني".

وأشارت إلى أن والدهت كان يقوم بتوقيع العقود نيابةً عنها ويتولى كل الأمور المتعلقة بمسيرتها الفنية.

وفيما يتعلق ببداياتها في عالم الفن، تذكرت يسرا جلسة التصوير الأولى التي خضعت لها، حيث التقط لها المصور ضياء مهدي أربع صور بالأبيض والأسود، وهو ما أثار الكثير من الجدل والانتباه إلى وجهها الجديد في الساحة الفنية وتناقلتها وسائل الإعلام بحماس.