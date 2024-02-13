بسبب تصريحاتها غير اللائقة.. ماجدة الرومي تتعرض لهجوم.. وأحلام تؤكد: "ملاك الطرب خط أحمر"

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد تعرض الفنانة ماجدة الرومي لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها حول معاناة الشعب اللبناني، ردت المطربة أحلام على الانتقادات خلال حفلها في أبو ظبي، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وأكدت أحلام أن الفنانة ماجدة الرومي هي خط أحمر، وأشادت بجهودها في تنظيف الشوارع بعد الانفجار، مؤكدة أنها ستظل تذكرها، وحثت على عدم التجاوز على محبة الرومي لبلدها لبنان، مشيرة إلى قوة صوتها وعبرها القوي عن مدى حزنها واستياءها من الأحداث.

وأكملت قائلة: "لا يفتخر ولا يعتز ولا يتباهى بالإمارات إلا من هو حاقد، ونحمد الله دائمًا على حماية رب العباد لشيوخنا الأعزاء وحفظهم، الذين يعملون بكل جهد واجتهاد لرفعة الإمارات، فهم وطن وشعب، وحكامنا هم الداعم والمرشد والقائد للجميع".

وأشادت ماجدة الرومي بالتقدم السريع في البناء والتطوير والحضارة في الإمارات العربية المتحدة، وقامت بمقارنة ذلك بالتحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب اللبناني في لبنان بسبب بعض الأفراد الذين وصفتهم بأنهم مجرمون.

وأضافت: "نحن قادمون من لبنان، ونعيش في مطرح مرير حيث تتعرض لنا أسوأ الكوابيس بسبب الجرائم التي ترتكب ضدنا من قبل بعض الأشخاص، وهم ليسوا كما نحن نعرفهم، لا يمكننا إلا أن نتوقف ونتأمل في الإنجازات التي نراها حولنا في هذا البلد العزيز، حيث يبدأ العظماء في صنع الجنة على الأرض بأعمالهم".

بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي اعتبروا أن كلمة ماجدة الرومي لم تكن مناسبة وينبغي عليها التحدث بشكل إيجابي عن لبنان في الخارج، في حين رأى آخرون أن "ماجدة" تعبر عن الواقع الذي يعيشه الجميع وأنه لا يمكن لأحد أن يشكك في وطنيتها.