رمضان 2024.. تعرف على خريطة مسلسلات رمضان عبر قناة "dmc"

القاهرة - محمد ابراهيم - تفصلنا أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لعام 2024 ويشارك في السباق الرمضاني الكثير من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين المسلسلات القصيرة ذات ال 15 حلقة والمسلسلات ذات ال 30 حلقة.

وبدأت كل قناة تعرض الخريطة الكاملة للمسلسلات المعروضة عبر شاشتها خلال السباق الرمضاني لعام 2024.

ويقدم "دوت الخليج الفني" في هذا الخريطة الكاملة للمسلسلات المعروضة خلال السباق الرمضاني عبر قناة DMC:-

المسلسلات المعروضة عبر قناة DMC

يعرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان يحيي الفخراني عبر قناة DMC وهو ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 15 حلقة.

ويعرض أيضًا مسلسل "الكبير أوي 8" عبر قناة DMC وهو مكون من 30 حلقة وهو من بطولة الفنان أحمد مكي ومحمد سلام ورحمة أحمد.

مسلسل "فراولة" هو من بطولة الفنانة نيللي كريم وينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة وهو من المسلسلات الكوميدية وهو مكون من 15 حلقة.

مسلسل "بابا جه" من بطولة الفنان أكرم حسني وهو ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 15 حلقة.

مسلسل "حق عرب" وهو أولي بطولات الفنان أحمد العوضي المطلقة في الدراما وهو مكون من 30 حلقة.

مسلسل "بيت الرفاعي" هو من بطولة الفنان أمير كرارة ويعرض عبر قناة DMC وهو مكون من 30 حلقة.

مسلسل "دون سابق انذار" هو من بطولة الفنان أسر ياسين وهو ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 15 حلقة.

مسلسل "صيد العقارب" هو من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وهو ينتمي إلى الدراما الاجتماعية ويتكون من 30 حلقة.

مسلسل "الحشاشين" وهو من بطولة الفنان كريم عبد العزيز وهو مكون من 30 حلقة، ويذكر أن المسلسل قد تم تصويره في 3 قارات مختلفة.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" وهو من بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة نور اللبنانية وهو ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 15 حلقة.

مسلسل "إمبراطورية ميم" هو من بطولة الفنان خالد النبوي وهو يتكون من 30 حلقة والمسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس.

مسلسل "رحيل" للفنانة ياسمين صبري وهو ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 15 حلقة.

والجدير بالذكر أن جميع المسلسلات السابق ذكرها سوف تعرض عبر شبكة قنوات DMC وDMC دراما، بالإضافة إلي منصة watch it.

تردد قناة دي إم سي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة دي إم سي دراما

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11450.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.