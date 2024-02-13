فن ومشاهير

أبرزها "العتاولة" و"المداح".. تعرف عل المسلسلات الطويلة في السباق الرمضاني 2024

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القاهرة - محمد ابراهيم - أيام قليلة تفصلنا عن السباق الرمضاني ٢٠٢٤ اوفي هذا التقرير  يكشف “دوت الخليج الفني” عن أسماء المسلسلات الطويلة في السباق الرمضاني ٢٠٢٣. 

 

كم عدد مسلسلات الطويلة في السباق الرمضاني ٢٠٢٣ ؟ 

 

سيكون سباق قوي وجرئ بين المسلسلات الطويلة هذا العام وأبرزهم:

 

١- مسلسل" الحشاشين "للفنان كريم عبد العزيز ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي والعمل يتكون من 30 حلقة.

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مسلسل الحشاشين 

٢- مسلسل “ بيت الرفاعي” للفنان أمير كرارة من تأليف بيتر ميمي ومن إخراج أحمد خالد جلال ويتكون من 30 حلقة

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مسلسل بيت الرفاعي 

٣- مسلسل “ إمبراطورية ميم ” للفنان خالد النبوي سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة

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مسلسل “ إمبراطورية ميم

٤- مسلسل “ صيد العقارب” للفنانة غادة عبد الرازق من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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مسلسل “ صيد العقارب”

٥- مسلسل “ الكبير أوي الجزء ٨” للفنان أحمد مكي من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى.

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مسلسل “ الكبير أوي الجزء ٨” 

٦- مسلسل “ المداح الجزء الرابع” للفنان حمادة هلال من تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

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مسلسل المداح الجزء الرابع 

٧- مسلسل “ العتاولة ” للفنان طارق لطفي من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

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٨-   مسلسل “ حق عرب” للفنان أحمد العوضي من تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

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٩- مسلسل “ محارب” للفنان حسن الرداد من تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل.

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١٠- مسلسل “ كوبرا ” للفنان محمد إمام من تأليف: أحمد أبوزيد، إخراج أحمد شفيق.

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١١- مسلسل “ ألف ليلة وليلة” للفنان ياسر جلال من تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري.

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١٢- مسلسل “ ب ١٠٠ رجل” للفنانة سمية الخشاب من تأليف محمود حمدان ومحمد عبدالمولى، إخراج إبرام نشأت.

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١٣- مسلسل “ سر إلهي” للفنانة روجينا من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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١٤- مسلسل “ المعلم ” للفنان مصطفى شعبان من  تأليف: محمد الشواف، عمرو الدرديرى، وإخراج مرقس عادل.

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١٥- مسلسل “ رحيل ” للفنانة ياسمين صبري من تأليف: محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

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مسلسل رحيل 

١٦- مسلسل “ دون مقابل ” للفنان هاني رمزي من تأليف: حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

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١٧- مسلسل “ لانش بوكس ” للفنانة غادة عادل من تأليف: عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدى.

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١٨- مسلسل “ صدفة” للفنانة ريهام حجاج من تأليف: أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

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١٩- مسلسل “ جري الوحوش” للفنان  نضال الشافعي من تأليف: أحمد صبحى، إخراج عبدالعزيز حشاد.

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٢٠- مسلسل “ لحظة غضب ” للفنان محمد شاهين من تأليف: مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي

٢١- مسلسل “ للأذكياء فقط ” للفنان حمدي ميرغني من تأليف: فليمون صبحي- ريمون صبحي- فادي صبحي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

٢٢- مسلسل “ قلع الحجر ” بطولة الفنان محمد رياض من تأليف: أحمد وفدى، إخراج حسنى صالح.

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٢٣- مسلسل “ جريمة منتصف الليل” بطولة من تأليف: محمد الغيطي، واخراج عصام شعبان.

٢٤- مسلسل “ أعلي نسبة مشاهدة ” للفنانة سلمي أبو ضيف من تأليف: سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

 

٢٥- مسلسل “ أسود باهت” من بطولة الفنانة سهر الصايغ من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج ممدوح زكي.

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مسلسل أسود باهت 

٢٦- مسلسل “ ابن حرام ” بطولة رانيا يوسف من تاليفخالد الغيطاني والمخرج محمد خضري.

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مسلسل إبن حرام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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