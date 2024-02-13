أبرزها "العتاولة" و"المداح".. تعرف عل المسلسلات الطويلة في السباق الرمضاني 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - أيام قليلة تفصلنا عن السباق الرمضاني ٢٠٢٤ اوفي هذا التقرير يكشف “دوت الخليج الفني” عن أسماء المسلسلات الطويلة في السباق الرمضاني ٢٠٢٣.

كم عدد مسلسلات الطويلة في السباق الرمضاني ٢٠٢٣ ؟

سيكون سباق قوي وجرئ بين المسلسلات الطويلة هذا العام وأبرزهم:

١- مسلسل" الحشاشين "للفنان كريم عبد العزيز ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي والعمل يتكون من 30 حلقة.

مسلسل الحشاشين

٢- مسلسل “ بيت الرفاعي” للفنان أمير كرارة من تأليف بيتر ميمي ومن إخراج أحمد خالد جلال ويتكون من 30 حلقة

مسلسل بيت الرفاعي

٣- مسلسل “ إمبراطورية ميم ” للفنان خالد النبوي سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة

مسلسل “ إمبراطورية ميم

٤- مسلسل “ صيد العقارب” للفنانة غادة عبد الرازق من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل “ صيد العقارب”

٥- مسلسل “ الكبير أوي الجزء ٨” للفنان أحمد مكي من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى.

مسلسل “ الكبير أوي الجزء ٨”

٦- مسلسل “ المداح الجزء الرابع” للفنان حمادة هلال من تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل المداح الجزء الرابع

٧- مسلسل “ العتاولة ” للفنان طارق لطفي من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

٨- مسلسل “ حق عرب” للفنان أحمد العوضي من تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

٩- مسلسل “ محارب” للفنان حسن الرداد من تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل.

١٠- مسلسل “ كوبرا ” للفنان محمد إمام من تأليف: أحمد أبوزيد، إخراج أحمد شفيق.

١١- مسلسل “ ألف ليلة وليلة” للفنان ياسر جلال من تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري.

١٢- مسلسل “ ب ١٠٠ رجل” للفنانة سمية الخشاب من تأليف محمود حمدان ومحمد عبدالمولى، إخراج إبرام نشأت.

١٣- مسلسل “ سر إلهي” للفنانة روجينا من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

١٤- مسلسل “ المعلم ” للفنان مصطفى شعبان من تأليف: محمد الشواف، عمرو الدرديرى، وإخراج مرقس عادل.

١٥- مسلسل “ رحيل ” للفنانة ياسمين صبري من تأليف: محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل رحيل

١٦- مسلسل “ دون مقابل ” للفنان هاني رمزي من تأليف: حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

١٧- مسلسل “ لانش بوكس ” للفنانة غادة عادل من تأليف: عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدى.

١٨- مسلسل “ صدفة” للفنانة ريهام حجاج من تأليف: أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

١٩- مسلسل “ جري الوحوش” للفنان نضال الشافعي من تأليف: أحمد صبحى، إخراج عبدالعزيز حشاد.

٢٠- مسلسل “ لحظة غضب ” للفنان محمد شاهين من تأليف: مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي

٢١- مسلسل “ للأذكياء فقط ” للفنان حمدي ميرغني من تأليف: فليمون صبحي- ريمون صبحي- فادي صبحي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

٢٢- مسلسل “ قلع الحجر ” بطولة الفنان محمد رياض من تأليف: أحمد وفدى، إخراج حسنى صالح.

٢٣- مسلسل “ جريمة منتصف الليل” بطولة رانيا يوسف من تأليف: محمد الغيطي، واخراج عصام شعبان.

٢٤- مسلسل “ أعلي نسبة مشاهدة ” للفنانة سلمي أبو ضيف من تأليف: سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

٢٥- مسلسل “ أسود باهت” من بطولة الفنانة سهر الصايغ من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج ممدوح زكي.

مسلسل أسود باهت

٢٦- مسلسل “ ابن حرام ” بطولة رانيا يوسف من تاليفخالد الغيطاني والمخرج محمد خضري.