لا تفوتك مشاهدة مسلسل "طبيبة شرعية" بطولة بشرى

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح مسلسل “طبيبة شرعية” في خطف قلوب الجماهير، وتكوين قاعدة جماهيرية واسعة يريدون معرفة المزيد من الأحداث وكافة التفاصيل عن الحلقات القادمة من العمل.



واستطاعت بشرى وفريق العمل ان يخلقان روح من الترابط والانسجام بينهم وبين الجمهور من أمام الشاشة،

ويقدم “دوت الخليج الفني” لكل متابعيه كافة المعلومات عن مسلسل "طبيبة شرعية" تأليف محمد الغيطي،

ويعرض المسلسل الآن على قناة المحور في تمام الساعة السابعة مساءا، بتوقيت القاهرة.

قصة مسلسل "طبيبة شرعية"



وتدور أحداث هذا المسلسل حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية، والمسلسل من بطولة الفنانة بشرى.



أبطال مسلسل طبية شرعية



وضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم بشرى، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، فراس سعيد، مروة عبد المنعم، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.

من الجدير بالذكر ان محمد الغيطي سيشارك في الموسم الرمضاني لعام 2024 من خلال مسلسل “جريمة منتصف الليل” وقد تم الإحتفال بهذا المسلسل بإحدى المطاعم في مول شهير بوسط البلد، وقاموا بتقطيع التورتة، وسط حضور كبير من أبطال العمل ووسائل الإعلام المصرية والعربية.

