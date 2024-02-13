القصة الكاملة لـ "ولاد رزق 3" بطولة أحمد عز وآسر ياسين وموعد عرض الفيلم في السينمات

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر عشاق الرعب والأكشن بفارغ الصبر عن فيلم “ولاد رزق 3” بطولة أحمد عز وآسر ياسين، نظرا لوجود أحداث ومشاهد قوية من أجل الإثارة والمتعة، ويتساءل الجمهور عن موعد عرض الفيلم وهل يوجد اختلاف عن باقية الأجزاء التي تم طرحها؟



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فيلم "ولاد رزق 3"



أعلنت الشركة المنتجة لفيلم ولاد رزق 3 بطرح البرومو الدعائي للفيلم منذ فترة وهو الذي سيطر على أحداثه المشاهد التى تحتوي على الأكشن

وهذا الفيلم من بطولة الفنان أحمد عز، المقرر أن يتم عرضه خلال الفترة القادمة، وشهدت أحداث فيلم ولاد رزق 3 قيام أبطال العمل بسرقة شيء ثمين من تايسون فيوري،



وهو ما يتسبب في بدء صراعات ومشاهد الأكشن الكثيرة في الفيلم، كما إنه قد تم تصوير جزء من العمل في العاصمة السعودية بالرياض، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق، بينما تم عرض الجزء الأول منه عام 2015،

وسيتم عرض الجزء الثالث من هذا الفيلم في صيف عام 2024.



أبطال فيلم ولاد رزق 3

والفيلم من بطولة آسر ياسين، أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، والفنان محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، وماجد الكدواني، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.



من الجدير بالذكر أنه قد انتهى المخرج السينمائى طارق العريان من تصوير أول 10 أيام من أحداث فيلم “ولاد رزق 3″، وهى الخاصة بالمشاهد الأولى بمدينة الرياض، وأوضح أنه يتبقى القليل على الانتهاء من تصوير هذا الفيلم الذي ينتظره الكثير من المواطنين.

