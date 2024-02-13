نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكومندا، الخديوي، الدباح.. أحمد العوضي يستكمل أعماله الدرامية التليفزيونية وسلسلة أعماله التي تمثل الشاب الشهم والجدع والصاحب صاحبه وكل هذا كان سبب في كسب وجذب قلوب الجمهور وإنتظار أعماله.

وفي هذا التقرير يكشف "دوت الخليج الفني" محبي الفنان أحمد العوضي عن تفاصيل مسلسله الجديد “ حق عرب ”و الذي من المقرر أن يتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

نبذة عن مسلسل “ حق عرب”

مسلسل “ حق عرب” هو مسلسل من مسلسلات السباق الرمضاني المقبل 2024 بطولة الفنان أحمد العوضي ويجسد شخصية الدباح ويتكون من 30 حلقة وهو العمل الأول الذي ينفصل العوضي فيه عن النجمة ياسمين عبد العزيز بعد تعاونهما مرتين على التوالي.

مواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل “ حق عرب”

من المقرر أن يتم عرض المسلسل في السباق الرمضاني المقبل 2024 ولكن لم يحدد التوقيت حتي الآن وسيعرض على منصة watch it وقنوات المتحدة.

أبطال مسلسل “ حق عرب”

العمل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمود حمدان، والإخراج من إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.