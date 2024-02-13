نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. الخريطة الكاملة للمسلسلات المعروضة عبر "MBC مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لعام 2024 ويشارك في السباق الرمضاني الكثير من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين المسلسلات القصيرة ذات ال 15 حلقة والمسلسلات ذات ال 30 حلقة.

وبدأت كل قناة تعرض الخريطة الكاملة للمسلسلات المعروضة عبر شاشتها خلال السباق الرمضاني لعام 2024.

تفاصيل المسلسلات المعروضة عبر قناة MBC مصر

ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا الخريطة الكاملة للمسلسلات المعروضة خلال السباق الرمضاني عبر قناة MBC مصر:-

مسلسل "المداح 4" بطولة الفنان حمادة هلال ويحمل اسم أسطورة العودة وهو مكون من 30 حلقة ويأتي هذا استكمالًا للنجاح الذي قدمه الفنان حمادة هلال.

مسلسل "العتاولة" وهو مكون من 30 حلقة ويقوم ببطولته كلًا من الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة والفنان طارق لطفي.

مسلسل "لانش بوكس" هو مكون من 30 حلقة ويقوم ببطولته كلًا من الفنانة غادة عادل والفنانة جميلة عوض والفنانة فدوي عابد.

مسلسل "كوبرا" وهو ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة الفنان محمد إمام.

مسلسل "أشغال شقة" وهو ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة الفنان هشام ماجد.

مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" هو يتكون من 30 حلقة ويقوم ببطولته كلًا من الفنانة ليلي زاهر والفنانة سلمي أبو ضيف والفنانة انتصار والفنان محمد محمود.

مسلسل "نور خالد وولده نور خالد" وهو يتكون من 30 حلقة وهو من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان شيكو.

مسلسل "صلة رحم" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة الفنان إياد نصار والفنانة ريهام عبد الغفور.

والجدير بالذكر أن كافة المسلسلات التي سبق ذكرها سوف تعرض عبر شبكة قنوات MBC مصر وعبر منصة شاهد.

تردد قناة MBC مصر

التردد: 11823.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500