نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سكة سفر".. قائمة المسلسلات الخليجية علي منصة شاهد VIP في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل منصة شاهد على المزيد من الارتقاء بأعمالها التي يتم عرضها على مستوى العالم، وحان وقت الانتظار والترقب حول مشاهدة تليق بكل أسرة وبيت.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تركيز المنصة على تقديم محتوى متنوع وجذاب يلبي تفضيلات الجمهور في العالم العربي بما في ذلك الإنتاجات الخليجية التي تحظى بشعبية كبيرة،

ويقدم “دوت الخليج الفني” لكل متابعيه كافة المعلومات عن



قائمة المسلسلات الخليجية علي منصة شاهد VIP في رمضان 2024



ريم عبدالله

يتصدر المسلسل السعودي جاك العلم للنجمة ريم عبد الله قائمة المسلسلات الخليجية علي منصة شاهد VIP في رمضان 2024، ويُشارك في بطولته الفنان ماجد مطرب فواز ويتميز هذا العمل بطابع كوميدي يروي يوميات أم صامل مع زوجها “أبو صامل”، حيث كان العمل بعنوان يوميات أم صامل قبل تغييره إلى جاك العلم.

مسلسل الخطة باء

ويضم مسلسل الخطة باء مجموعة من الفنانين أبرزهم، إبراهيم الحجاج والفنانة ميلا الزهراني بالإضافة إلى مسلسل خيوط المعازيب الذي تدور أحداثه في فترة الستينيات في حارة المعازيب ويشارك في بطولته عدد من النجوم بينهم عبد المحسن النمر وإبراهيم الحساوي وريم أرحمة وفيصل الدوخي.

سكة سفر الموسم الثالث

وعلى صعيد آخر، تواصل منصة شاهد عرض مسلسل "سكة سفر" في موسمه الثالث للنجمين سعد عزيز ومحمد الشهري كما تتضمن القائمة أيضًا مسلسل زوجة واحدة لا تكفي من بطولة الفنانة هدى حسين وبمشاركة عدد من النجوم مثل حمدي أشكناني وناصر الدوسري وفاطمة الصفي وسحر حسين وآخرين.