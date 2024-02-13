نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ظبط مودك" تردد قنوات روتانا سينما 2024 لمتابعة أجدد الأفلام المصرية بأعلى جودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتزايد بحث المشاهدين عن ترددات قنوات روتانا سينما، حيث إنه ا تعتبر من أهم القنوات العائلية التي تعمل على عرض الكثير من الافلام بكل أنواعها للأكشن والدراما والرومانسية والكوميديا،



ويقدم “دوت الخليج الفني” لكل متابعيه كافة الخدمات عن كيفية ضبط تردد قنوات روتانا سينما 2024.

تردد قناة روتانا سينما على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة روتانا سينما على القمر الصناعي نايل سات

التردد:11843.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط تردد قنوات روتانا سينما 2024؟

الضغط على زر القائمة في جهاز الاستقبال.

ومن ثم تقوم بتحديد خيار البحث اليدوي من القائمة.

يجب كتابة تردد قناة روتانا سينما الموضح بالأعلى.

البحث عن القناة.

في الخطوة الاخيرة اضغط بعدها على زر الحفظ.

أفلام قناة روتانا سينما

فيلم صايع بحر.

فيلم سمير أبو النيل.

فيلم الضيف.

فيلم جمهورية إمبابة.

فيلم اللي بالي بالك.

فيلم فتح عينيك.

فيلم الفرن.

