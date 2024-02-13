نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحمل الحنين والفراق.. قائمة أغاني عيد الحب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالاقتراب من عيد الحب الذي يوافق يوم الأربعاء، يلاحظ ارتفاع الطلب على الموسيقى الرومانسية، حيث يُطلق المطربون العديد من الأغاني المحملة بالمشاعر العميقة مثل الحنين والفراق، تشهد الساحة الفنية زخمًا ونشاطًا ملحوظين خلال موسم الفلانتين، حيث يُطلق الفنانون عددًا كبيرًا من الأغاني احتفالا بالمناسبة، ويترقب الجمهور بشغف إطلاق المزيد من الأغاني الجديدة التي يقدمها الفنانون سنويا بمناسبة عيد الحب.

ومن خلال هذه السطور نقدم لكم قائمة الأغاني الجديدة في عيد الحب 2024.

أصالة

أطلقت المطربة أصالة أغنيتها الجديدة "عايشة حالة"، وهي من كلمات هاني رجب، وألحان محمد عبيه، وتوزيع أحمد ضياء.

تامر حسني

أصدر الفنان تامر حسني أغنيتين جديدتين من ألبومه الجديد "هرمون السعادة". الأولى تحمل عنوان "موضوع رجوعنا"، وتم طرحها كفيديو كليب، وشاركت في التمثيل بها الفنانة رانيا منصور، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج تامر حسني. أما الأغنية الثانية فهي بعنوان "ولا يهمك"، وهي من كلمات وألحان وإخراج تامر حسني، وتوزيع عبد الرحمن شوقي.

شيرين عبد الوهاب

أصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب أحدث أغنياتها بعنوان "الدهب" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المتنوعة، وتمتاز الأغنية بكلمات من تأليف تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما.

هيثم نبيل

أصدر المغني هيثم نبيل أغنيته الجديدة "كان لينا ناس" على منصة يوتيوب، ضمن أغاني ألبومه الجديد "زي زمان". الأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع حسن النجار.

حلمي عبد الباقي

أصدر الفنان حلمي عبد الباقي أغنيته الجديدة "عيش وملح" على منصات التواصل الاجتماعي وYouTube، وتتميز بكلمات من تأليف أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري، وتميزت بأداء جديد ومختلف عما قدمه في أعماله السابقة.

كاظم الساهر

أصدر الفنان القيصر كاظم الساهر أغنية جديدة بعنوان "يا وفية" عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، ومن المقرر أن يُطلق ألبومه الكامل في عيد الحب.

طارق الشيخ

طرح المطرب طارق الشيخ أحدث أغانيه التي تحمل اسم "آسف يا نفسي" من ألحانه وكلمات فضل الراوى وتوزيع محمد جابر.