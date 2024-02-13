فن ومشاهير

من جولة أخيرة للعتاولة.. تعرف على قنوات وتردد مسلسل أحمد السقا الجديد

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القاهرة - محمد ابراهيم - يتصدر إسم الفنان أحمد السقا هذه الفترة تريند محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك وموقع التغريدات تويتر سابقًا (x) حاليًا وذلك بسبب دوره في مسلسل “ جولةأخيرة” والذي يعرض في الوقت الحالي عبر منصة watch it وحقق نجاحًا ساحقًا وذلك بشخصية يحيي، وسيعود إلينا مرة أخري بشخصية جديدة في مسلسل “ العتاولة” والذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل وفي هذا التقرير المُبسط سيرصد دوت الخليج الفني القنوات الناقلة لمسلسل “ العتاولة ” 

العتاولة 

تفاصيل مسلسل “ العتاولة ”

مسلسل “ العتاولة ” يتكون من ٣ حلقة يدور حول ثلاثة أشخاص وهم الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي والفنان باسم سمرة.

مسلسل “ العتاولة” عودة بعد غياب ٣ أعوام عن الدراما الرمضانية فكان آخر أعماله الدرامية مسلسل “ نسل الأغراب” مع الفنان أمير كرارة والفنانة مي عمر.

قنوات مسلسل “ العتاولة ”

من المقرر أن يتم عرض مسلسل “ العتاولة ” عبر منصة شاهد وفضائية mbc مصر.

تردد قناة “ mbc مصر ” 

و إليكم متابعي دوت الخليج الفني تردد قناة “ mbc مصر ”  : 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11823.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أبطال مسلسل “ العتاولة” 

يشارك في بطولة مسلسل “ العتاولة ”  أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، مي كساب، حنان يوسف، هدى الإتربي، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هشام هلال.

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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