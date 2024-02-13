من جولة أخيرة للعتاولة.. تعرف على قنوات وتردد مسلسل أحمد السقا الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - يتصدر إسم الفنان أحمد السقا هذه الفترة تريند محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك وموقع التغريدات تويتر سابقًا (x) حاليًا وذلك بسبب دوره في مسلسل “ جولةأخيرة” والذي يعرض في الوقت الحالي عبر منصة watch it وحقق نجاحًا ساحقًا وذلك بشخصية يحيي، وسيعود إلينا مرة أخري بشخصية جديدة في مسلسل “ العتاولة” والذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل وفي هذا التقرير المُبسط سيرصد دوت الخليج الفني القنوات الناقلة لمسلسل “ العتاولة ”

العتاولة

تفاصيل مسلسل “ العتاولة ”

مسلسل “ العتاولة ” يتكون من ٣ حلقة يدور حول ثلاثة أشخاص وهم الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي والفنان باسم سمرة.

مسلسل “ العتاولة” عودة بعد غياب ٣ أعوام عن الدراما الرمضانية فكان آخر أعماله الدرامية مسلسل “ نسل الأغراب” مع الفنان أمير كرارة والفنانة مي عمر.

قنوات مسلسل “ العتاولة ”

من المقرر أن يتم عرض مسلسل “ العتاولة ” عبر منصة شاهد وفضائية mbc مصر.

تردد قناة “ mbc مصر ”

و إليكم متابعي دوت الخليج الفني تردد قناة “ mbc مصر ” :

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11823.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أبطال مسلسل “ العتاولة”

يشارك في بطولة مسلسل “ العتاولة ” أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، مي كساب، حنان يوسف، هدى الإتربي، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هشام هلال.