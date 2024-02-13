من جولة أخيرة للعتاولة.. تعرف على قنوات وتردد مسلسل أحمد السقا الجديد

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القاهرة - محمد ابراهيم - يتصدر إسم الفنان أحمد السقا هذه الفترة تريند محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك وموقع التغريدات تويتر سابقًا (x) حاليًا وذلك بسبب دوره في مسلسل “ جولةأخيرة” والذي يعرض في الوقت الحالي عبر منصة watch it وحقق نجاحًا ساحقًا وذلك بشخصية يحيي، وسيعود إلينا مرة أخري بشخصية جديدة في مسلسل “ العتاولة” والذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل وفي هذا التقرير المُبسط سيرصد دوت الخليج الفني القنوات الناقلة لمسلسل “ العتاولة ”
تفاصيل مسلسل “ العتاولة ”
مسلسل “ العتاولة ” يتكون من ٣ حلقة يدور حول ثلاثة أشخاص وهم الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي والفنان باسم سمرة.
مسلسل “ العتاولة” عودة بعد غياب ٣ أعوام عن الدراما الرمضانية فكان آخر أعماله الدرامية مسلسل “ نسل الأغراب” مع الفنان أمير كرارة والفنانة مي عمر.
قنوات مسلسل “ العتاولة ”
من المقرر أن يتم عرض مسلسل “ العتاولة ” عبر منصة شاهد وفضائية mbc مصر.
تردد قناة “ mbc مصر ”
و إليكم متابعي دوت الخليج الفني تردد قناة “ mbc مصر ” :
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11823.
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
أبطال مسلسل “ العتاولة”
يشارك في بطولة مسلسل “ العتاولة ” أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، مي كساب، حنان يوسف، هدى الإتربي، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هشام هلال.