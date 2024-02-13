نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على القصة كاملة لمسلسل "محارب".. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم مسلسل “ المحارب” الفترة الأخيرة مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك وموقع التغريدات تويتر سابقًا (x) حاليًا ومازالت تتصدر وذلك بسبب الفنان حسن الرداد الذي دخل في عداوة مع فريق العمل والمنتج أحمد السبكي أثناء التصوير وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف دوت الخليج الفني القصة كاملة.

مسلسل محارب

ماذا حدث بين حسن الرداد وفريق العمل ؟

طلب مؤلف مسلسل “ المحارب ” من الفنان حسن الرداد في إحدي الفيديوهات التي نشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن يخبره بفريق العمل كاملًا في ٢٠ ثانية فقط ولكن لم يستطيع الرداد أن يقوم بفعل ذلك فقد تنسي جزءً كبيرًا من الفريق وعلى رأسهم المنتج أحمد السبكي وهذا ما سبب تشاجر فريق العمل ولكن بالمزاح مع حسن الرداد ويقوم بنشر هذه الفيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

أحداث مسلسل “ المحارب ”

تدور أحداث المسلسل في قالب أكشن وحرب بين فريق العمل وتناقش العديد من القضايا المهمة وأبرزها الثأر.

أبطال مسلسل “ محارب ”

يشارك في بطولة مسلسل “ محارب ” الفنان حسن الرداد والفنان ماجد المصري والفنانة سلوي عثمان والفنان أحمد زاهر والفنانة منة فضالي والفنانة نيرمين الفقي والفنانة ملك أحمد زاهر وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

مسلسل محارب

قنوات مسلسل “ محارب ”

من المقرر أن يتم عرض المسلسل عبر قنوات شركة المتحدة.