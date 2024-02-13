نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مدير التصوير المحترم".. نانسي صلاح تنعي ضياء جاويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة نانسي صلاح عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك مدير التصوير ضياء جاويش التي وافته المنية مساء أمس حيث نشرت صورته علقت عليها “ انا لله وانا اليه راجعون لله الامر من قبل ومن بعد مدير التصوير المحترم ضياء جاويش فى ذمة الله ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته اللهم آمين يارب العالمين الف رحمة ونور على روحك النقية الطيبة ربنا يصبر أهلك".

مدير التصوير ضياء جاويش

أحدث أعمال نانسي صلاح

من جانب آخر تشارك الفنانة نانسي صلاح في هذه الفترة في مسلسل “ حدوتة منسية” والذي يعرض في الوقت الحالي ويحقق نجاحًا ساحقًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك.

أبطال مسلسل “ حدوتة منسية”

يشارك في بطولة المسلسل النجمة سوسن بدر،الفنانة عبير صبري والفنان أحمد فهيم والفنان محمود حجازي والفنان هشام إسماعيل والفنان طارق صبري والفنانة ريم سامي والفنانة نانسي صلاح والفنان محمد علي رزق والفنانة هبة عبد الغني وعدد آخر من الفنانين والفنانات.