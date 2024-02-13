نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان عبر قناة النهار (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لعام 2024 ويشارك في السباق الرمضاني الكثير من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين المسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة والمسلسلات ذات الـ 30 حلقة.

وبدأت كل قناة تعرض الخريطة الكاملة للمسلسلات المعروضة عبر شاشتها خلال السباق الرمضاني لعام 2024.

المسلسلات المعروضة عبر قناة النهار

ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا الخريطة الكاملة للمسلسلات المعروضة خلال السباق الرمضاني عبر قناة النهار:-

مسلسل "فراولة"

مسلسل «فراولة»، للفنانة نيللي كريم، وهو أول عمل فني لها مكوّن من 15 حلقة، ويشاركها البطولة مصطفى خاطر، وتدور أحداثه حوّل فتاة أرستقراطية تعمل على جمع المال، العمل من بطولة شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، إخراج مروان عبد المنعم وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

مسلسل "بـ 100 راجل"

تدور أحداث مسلسل بـ "100 راجل" في إطار تشويقي اجتماعي، وتلعب سمية الخشاب شخصية سيدة تعيش في منطقة شعبية وتخوض عدد من التجارب الصعبة، وتتعرض للعديد من المواقف التي ستغير حياتها رأسًا على عقب.

ويعتبر مسلسل "بـ 100 راجل" من تأليف محمود حمدان، إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج إبرام نشأت، ومن المفترض أن يتكون من 30 حلقة ومن بطولة محمود عبد المغني، أحمد عزمي، نانسي صلاح، محمد القس، وغيرهم

مسلسل "صيد العقارب"

تخوض الفنانة غادة عبد الرازق، الموسم الرمضاني بمسلسل «صيد العقارب» المكوّن من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حوّل امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع.

وتلعب غادة عبد الرازق خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة تمتلك مزرعة عقارب، وتدور أحداث المسلسل حول خلاف بين عائلتين.

مسلسل "سر إلهي"

تواصل الفنانة روجينا تصوير مشاهدها، في مسلسل "سر إلهي" الذي يتكون من 15 حلقة، لتنافس به في السباق الرمضاني المقبل 2024.

يجسد الفنانون نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدي أدوار أشقاء الفنانة روجينا خلال أحداث مسلسل "سر إلهي".

وتضم القائمة بجانب النجمة روجينا كلًا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله،وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي. ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

تردد قناة النهار

التردد: 11785

الاستقطاب: رأسي

معدل الرمز: 27500

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