مسلسلات الـ15 حلقة تسيطر على رمضان 2024.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 08:33 صباحاً - مسلسل بابا جه

بطولة الفنان أكرم حسني و يشارك في بطولة مسلسل بابا جه عدد من الفنانين، أبرزهم الفنانة نسرين أمين، سما إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، وغيرهم، والعمل من إخراج خالد مرعي، وتأليف وائل حمدي.

مسلسل« أشغال شقة»

يواصل الفنان هشام ماجد تصوير أحدث أعمالة الدرامية مسلسل «أشغال شقة» وتشاركة البطولة النسائية اسماء جلال، ومن المقرر عرضة ضمن موسم رمضان 2024، ويجسد ماجد شخصية طبيب شرعي، ومتزوج من أسماء جلال ضمن أحداث العمل.

مسلسل "لحظة غضب"

تشارك الفنانة الأردنية صبا مبارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “لحظة غضب” لتنافس به بقوة في موسم دراما رمضان 2024 خاصة بعد النجاح الكبير التي حققه بمسلسل “بين السطور” والمعروض حاليا عبر قناة ON الفضائية.

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

يشارك الفنان كريم محمود عبد العزيز في الموسم الرمضاني بمسلسل "خالد نور وولده نور خالد"من تأليف كريم سامي، وإخراج محمد أمين.

المسلسل مكون من ١٥ حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الخلافات الزوجية.

مسلسل "عتبات البهجة"

يعود المخرج مجدى أبو عميرة للتعاون مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى في الدراما مرة أخرى خلال مسلسل "عتبات البهجة" المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، للعرض فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2024.

مسلسل "كوبرا"

أعلن الفنان محمد إمام عن مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل كوبرا

تأليف: أحمد أبو زيد.. إخراج: أحمد شفيق

مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة"

من ضمن المسلسلات المُشاركة في السباق الرمضاني هو مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" للفنانة سلمي أبو ضيف وليلي أحمد زاهر.

و مكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه على منصة شاهد الرقمية بعد الانتهاء من تصويره، كما أنه من إخراج ياسمين علي.

يواصل صناع وأبطال مسلسل “مسار إجباري” الذي يخوض بطولته عصام عمر وأحمد داش تصوير مشاهد وأحداث العمل المقرر عرضه للجمهمور ضمن موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل "مسار إجباري"

يواصل صناع وأبطال مسلسل “مسار إجباري” الذي يخوض بطولته عصام عمر وأحمد داش تصوير مشاهد وأحداث العمل المقرر عرضه للجمهمور ضمن موسم دراما رمضان 2024.

"مسار إجبارى" مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في اطار اجتماعي لايت حول شاب متطلع للمستقبل وبشوش ويفكر كيف يجلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعة البسيط ويجسده الفنان أحمد داش.

مسلسل "رحيل"

طرحت الفنانة ياسمين صبري البوستر الدعائي الرسمي لمسلسلها «رحيل»، الذي تُشارك به في موسم رمضان المُقبل 2024.

وقد كانت طرحت ياسمين صبري، البوستر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وتصدرت «ياسمين» البوستر، حيث ظهرت خلاله أمام مرآة بشخصيتين الأولى فقيرة، وتبين أن الثانية أرستقراطية.

المسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر

مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

من تأليف باهر دويدار، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم

ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

مسلسل "كامل العدد 2"

يعرض مسلسل "كامل العدد 2" بطولة النجمين دينا الشربينى وشريف سلامة والمكون من 15 حلقة، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل 2024.

مسلسل “نعمة الأفوكاتو”

طرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو الذي تترأس بطولته النجمة مي عمر وهو عمل من إخراج زوجها محمد سامي، من المقرر أن يتم عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل 2024.

مسلسل "جودر"

طرحت الصفحة الرسمية لـ قناة «ON» البوستر التشويقي لمسلسل «جودر»، حيث جاءت المُفاجأة أن صناع العمل قررن تغير اسمه قبل بدء الموسم الرمضاني بأيام قليلة من «ألف ليلة وليلة» لـ «جودر».

بطولة مجموعة من نجوم الفن وهم: ياسر جلال، نور اللبنانية، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، ياسمين رئيس، تارا عماد، عبدالعزيز مخيون، وليد فواز، ياسر الطوبجي،على صبحي، عايدة رياض، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون، من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى

مسلسل "مليحة"

يشهد موسم دراما رمضان 2024 عرض مسلسل استثنائي يحمل اسم “مليحة” الذي يتحدث عن القضية الفلسطينية لأول مرة في دراما مسلسلات رمضان والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رفقة شركة DS+.

مسلسل مليحة يعتبر أولى الأعمال التلفزيونية المصرية التي تناقش القضية الفلسطينية وتدور أحداثه حول حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة والتي تجدسها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم.

وتتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم الذي يجسد دوره الفنان محمد دياب على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون العودة إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، لتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة

مسلسل "بدون سابق إنذار"

كشف صناع مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة النجم آسر ياسين عن صور من كواليس المسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج هانى خليفة، حيث جمعت الصور كلا من آسر ياسين وعائشة بن أحمد والمخرج هانى خليفة من كواليس المسلسل المكون من 15 حلقة.

مسلسل "فراولة"

كشفت منصة «واتش ات» عن البوسترات الأولى لـ أبطال مسلسل «فراولة»، بطولة الفنانة نيللى كريم، الذي من المقرر أن يُعرض رمضان المُقبل 2024.

وروّجت المنصة، لمسلسل فراولة من خلال نشر بوسترات أبطال العمل، وهم: نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، جيلان علاء.