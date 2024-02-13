المطربة شذى:" أتمنى عمل دويتو مع عمرو دياب وهو حالة استثنائية.. ومفيش خلاف بيني وبين تامر حسني"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت المطربة شذى، ضيفة على برنامج " واحد من الناس " الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي المذاع على شاشة الحياة الفضائية، أمس الاثنين في الساعة العاشرة مساء، وتحدثت عن الحالة الغنائية في الوقت الحالي وعن تجاهلها للحفلات وكشفت عن المقربين لها في الوسط الفني وحقيقة خلافها مع النجم تامر حسني وحسن شاكوش.





ماذا قالت شذى عن الأوضاع الحالية للغناء؟

قالت: "هناك بعض الناس واخدين مكانة كبيرة مش مكانتهم الحقيقية، وهناك من يقول صوت مصر، وتعجبت من هذا اللقب متسائلة وكيف هذا واحنا 120 مليون ولا يجب حصر صوت مصر فى صوتين أو ثلاثة، وعن أنغام أجابت أنها تستحق لأن مشوارها الفنى كبير، وشيرين مطربة رائعة، ولكن لا يحب أن نطلق صوت مصر على مطربة، وعمرنا ما رأينا ام كلثوم بتقول صوت مصر".

كما كشفت أسباب ابتعادها عن إحياء الحفلات الغنائية، مُعلقة:" هناك عدد كبير من الحفلات في الوقت الراهن ولكن لا أحد يطلبني، وأعتقد أن هناك تقصيرًا مني ولكن في تجاهل ولا أعرف هل هو متعمد أم لا، ولكن هناك من لا يسلط الضوء علينا، واتمنى إتاحة الفرصة للمواهب".

شذى تكشف أصحاب الفضل لدخولها الوسط الفني

قالت المطربة شذى أن والدها ووالدتها هم أصحاب الفضل في مسيرتها، وفي مجال الفن المنتج الليبي رافع والنجم حميد الشاعري والمنتج الكبير محسن جابر والملحن محمد رحيم ومحمد رفاعي، مُضيفة: "بقول مش مسامحك لأي انسان لم يدعمنى ووقف فى طريقي، وهناك ناس كتير استغلوني".



شذى تكشف عن اصدقائها من الوسط الفني

وقالت شذى أن أقرب أصدقائها في الوسط الفني هم هيثم شاكر ومي كساب ورامي صبرى ودياب، وأنها تتمنى تقديم دويتو مع عمرو دياب، مُضيفة:" سر نجاحه هو ذكائه واختياراته وهو مؤسسة ناجحة ويهتم باختياراته وهو حالة استثنائية واستمراره بهذا النجاح لسنوات طويلة، وهو نموذج للجميع".

شذى تكشف سبب اختفاءها

وعن اختفائها في عز نجاحها، قالت شذى أن هناك أسباب وراء ذلك منها استمرارها فى شركة إنتاج لم ينجح أحد معها، وضاع وقت طويل في هذا الأمر، وبسبب إصابتها بالاكتئاب وهذه الأسباب أدت إلى ابتعادها واختفائها.

حقيقة خلاف شذى مع تامر حسني

قالت المطربة شذى:"خلافي مع الفنان تامر حسني بأنه لم يكن هناك خلاف وكنا أصدقاء جدًا ولكن تامر لم يهتم بي وبدعمي، وعاتبني أنني قولت كلام لم يعجبه وقولت له لم يحدث"،وعقب عمرو الليثي أنني سأسعى للصلح بينكما.

خلاف شذى مع حسن شاكوش

وعن خلافها مع حسن شاكوش، قالت:" كتبت تعليق بسبب كلامه عن حماقي ومدين وقمت بانتقاده وطريقته في الرد لم تكن بطريقة محترفة وأنا مش كيوت ورديت عليه كويس".