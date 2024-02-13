نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. تعرف على أبرز محطات الفنانة زيزي مصطفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة زيزي مصطفى التي توفت في مثل هذا اليوم 13 فبراير عام 2008 في منزلها بمصر الجديدة إثر نوبة قلبية، وقد شاركت في عدة أعمال سينمائية ودرامية وتركت بصمة في قلوب الجماهير.



بدايتها الفنية

ولدت زيزي مصطفى في أسرة تحب الموسيقى والفن، وحصلت على دبلوم الفنون التطريزية، ثم اختارها المخرج صلاح أبوسيف وهي في سن 14 عامًا للمشاركة فى فيلم "بين السماء والأرض" ولكن تعرف جمهور عليها خلال فيلم "المراهقات" بطولة الفنانة ماجدة.

أبرز أعمالها السينمائية

بلغ رصيد زيزي مصطفى في الفن حوالى 44 فيلمًا سينمائيًا، وما يزيد على 100 مسلسلًا وسهرة وتمثيلية تليفزيونية وإذاعية، وقد دخلت عالم التمثيل فى سن مبكرة، ومن أبرز أفلامها: "المتمردون، وزوجة رجل مهم، وزائر دوت الخليج، وحرامية في كي جي تو، وشبر ونص، وصايع بحر، العاشقات".

أبرز أعمالها الدرامية

ومن أبرز المسلسلات التليفزيونية التى شاركت فيها زيزي مصطفى:" أبنائى الأعزاء.. شكرًا، وأحلام الفتى الطائر، وليالى الحلمية، وريا وسكينة، وراجل وست ستات الموسم الأول والثانى، ورجل فى زمن العولمة".

زيجات زيزي مصطفى

تزوجت زيزي مصطفى من مهندس بحرى وأنجبت منه ولدًا وبنتًا ثم تزوجت من الممثل محمد خيرى، وأيضا من الممثل يسرى مصطفى ولكنها انفصلت عنه أيضًا.

أفضل أفلام زيزي مصطفى في تاريخ السينما المصرية

حصل 7 أفلام للفنانة زيزى مصطفى فى قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام ١٩٩٦: "بين السماء والأرض ١٩٥٩، المراهقات ١٩٦٠، المتمردون ١٩٦٨، البوسطجى ١٩٦٨، زوجتي والكلب ١٩٧١، زائر دوت الخليج ١٩٧٥، زوجة رجل مهم ١٩٨٨".