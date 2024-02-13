نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "حدوتة منسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "حدوتة منسية" بمكالمة فيديو بين " نوح" محمد حجازي وعائلته وكان سيكشف محل موقع لهم ولكن انقطعت شبكة الإنترنت وسمع أحمد صيام حديث نوح وهو يبكي في غرفته وما تمنى أن يقوله لعائلته.



أحمد فهيم يطارد أبناء سوسن بدر ويهددها

ومن ناحية أخرى، " خيرت " أحمد فهيم يحاول أن يضر بأبناء سوسن بدر، حيث قام الأبن الأكبر بعزومة للعائلة في المزرعة وفوجئت سوسن بدر بوجود فهيم في المزرعة وهددها بالعقد الألماظ مرة أخرى وإذا لم تعطيه العقد سيستمر في إذاء ابناءها، كما أعلنت عبير صبري زوجة الابن الأكبر بأن والدها أشترى فيلا العائلة لها.

عبير صبري تفسد العلاقة بين محمود حجازى وريم سامي

وفي مشهد آخر تحاول " دهب " عبير صبري أن توصل رسالة ل " نوح " غير مباشرة باستقرار ريم سامي الذي كان يحبها وتزوجت من غيره، وترسل " دهب " لـ" نوح " فيديو لريم مع زوجها عبر تطبيق الواتساب.

محمود حجازي يساعد أحمد صيام في تجارته

وفي نهاية الحلقة يحاول " نوح " محمود حجازي أن يحل مشاكل أحمد صيام بعد أن خسر الكثير في تجارة الحلويات ويقرر نوح بصنع ابلكيشن لبيع الحلويات بشكل حديث والتسويق عبر الإنترنت.





نجوم مسلسل حدوتة منسية

يشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

قصة مسلسل “حدوتة منسية”

وتدور أحداث مسلسل “ حدوتة منسية ” في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حوّل العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوات، وعن طريقة تعامل الوالدة مع هذه المشاكل وكيف يؤثر كل هذا على تعامل الأشقاء سويًا، وتتصاعد الأحداث حتي يحدث صراعات بين الجميع.