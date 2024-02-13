كواليس زواج الفنان محمود عامر والدكتورة رشا فرج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 09:35 صباحاً - خلال تواجدهما بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة لقضاء شهر العسل بعد عقد القران، كشفت رشا فرج، زوجة الفنان محمود عامر، عن الكواليس التي جعلتها تتعرف على الفنان وتقرر الزواج منه في فترة قصيرة، وهو الزواج الذي أثار جدلا واندهاشا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي حديثها، قالت رشا: "بسبب عملي كاختصاصية نفسية ومرشدة للأسر، كان يتوجه إليّ لطلب المشورة في الضغوطات التي كان يواجهها، ومن هنا بدأ التعارف وتبادل المعرفة".

وأضافت: "كنت في بداية الأمر مترددة ومحتارة، ولكن فيما بعد شعرت بالسعادة والارتياح، ورغم التشويش الذي عاصرته، إلا أنني كنت مبتهجة جدًا".

وعن طبيعة العلاقة بينهما، قالت رشا: "في كل علاقة، يجب على كل طرف التنازل من أجل تحقيق التوازن، وبالتالي نجاح العلاقة، ومحمود يمتلك صفات رائعة جعلتني أقرر الارتباط به، فهو رجل طيب وحنون، يتميز بحبه للخير وأخلاقه العالية".

هكذا تجسد زواجهما لمحة من الحب والتفاهم المتبادل، يحملانها في رحلة جديدة تعد بالسعادة وا