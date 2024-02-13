انت الأن تتابع خبر استشهاد فنان فلسطيني شهير بقصف منزله في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد الفنان الفلسطيني علاء قدوحة وجميع أفراد عائلته بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه في ساعات فجر الثلاثاء الأولى، أفادت مصادر صحية باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً لعائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأن من بين الشهداء الفنان الفلسطيني علاء قدوحة وجميع أفراد عائلته.

وقدوحة يعد من بين أشهر الفنانين على منصة "تيك توك" وكان يظهر في مشاهد عدة على أنه "ضابط إسرائيلي".

كما شارك الفنان الفلسطيني علاء قدوحة في الجزء الثاني من المسلسل الفلسطيني "بوابة السماء"، الذي أنتج عام 2021، ومسلسل "قبضة الأحرار" عام 2022، عدد من الأعمال الدرامية الفلسطينية.

فيما اشتهر الفنان الفلسطيني عام 2023 بتجسيد شخصية "الجنرال الإسرائيلي موشي"، وجذب المشاهدين في العالم العربي بعد أن نشر فيديو قصيراً على موقع التواصل "تيك توك"، علَّق فيه على مشهد "غراب" يُسقط علم إسرائيل.

بينما زاد الانتباه لفيديوهات "الجنرال الإسرائيلي موشي " بعد استشهاد جندي مصري في اشتباك مع جنود إسرائيليين، أثناء تسلله بالخطأ للحدود لمطاردة أحد العناصر الإجرامية.

وفى تقرير لوكالة رويترز، قالت إن معظم التعليقات على "فيديو الغراب" تشير إلى أن أصحابها يعتقدون بالفعل أنه "جنرال إسرائيلي".

وأضافت أن فريق تقصٍّ قام بتتبع الفيديو، وتبيَّن أنه فيديو حقيقي، لكنه ساخر، فالرجل الموجود في الفيديو هو الفنان الفلسطيني علاء قدوحة.