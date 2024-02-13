نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحزن كان ظاهرًا على ليدي جاجا بعد خسارة فريقها في مباراة "سوبر بول" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل حضور كبير لعدد من أبرز نجوم هوليوود لمتابعة مباراة سوبر بول، كان هناك بعض من النجوم الذين غادرو المباراة بحزن، وأبرزهم النجمة ليدي جاجا.

ووفق ديلي ميل، ظهرت لقطات للنجمة ليدي جاجا من مدرجات المباراة، حيث كانت تشجع الفريق الذي انتهى به الامر بخسارة المباراة.

أقيمت فجر أمس الإثنين فعاليات مباراة نهائي كرة القدم الأمريكية التي تعرف باسم "سوبر بول"، بحضور عدد كبير من نجوم السينما والموسيقى في هوليوود من عشاق هذه الرياضة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات لعدد من أبرز نجوم هوليوود الذين حضرو للمباراة لمابتعة مجرياتها، وكان منهم تايلور سويفت وكيم كارداشيان، وأريانا جراندي وجاستن بيبر.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت تايلور سويفت عن قائمة عنواين ألبومها الغنائي الجديد Tortured Poets Department، وقائمة عناوين أغنيات الألبوم، خلاله تكريمها ضمن مراسم حفل جوائز جرامي.

ووفق صحيفة ديلي ميل، حرصت تايلور على تقديم اغنيات كرمت بها نماذج من صناعة السينما الكلاسيكية في أمريكا، منها كلارا بو، المعروفة بكونها بأحد نجمات السينما الصامتة.

تجديد المواجهة مع كاني ويست

ومن جديد، عاد مغني الراب كاني ويست للتطاول على المغنية الشهيرة تايلور سويفت في أغنياته التي طرحت مؤخرًا ضمن أحدث ألبوماته.

ووفق صحيفة ديلي ميل، أغنية جديدة لويست، جاء بها إسقاط على تايلور سويفت بعد ما حققته من نجاح في حفل جوائز الجرامي الأخير.

تجاوز إيلفس بريسلي

أيضًا، كانت قد نجحت النجمة تايلور سويفت في كسر الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به النجم الأسطوري الراحل إيلفس بريسلي.

وذلك بعد أن نجحت تايلور في أن تحقق الاستمرارية كأكثر مغنية فردية تبقى لأكبر عدد من الأسابيع في صدارة ترتيب أكثر الفنانين استماعًا على مستوى العالم، هذا الرقم القياسي حققته تايلور سويفت بعد بقائها في الصدارة لمدة تصل لـ 68 أسبوعًا متواصلًا.

كانت قد عادت النجمة تايلور سويفت لتتصدر قائمة أكثر 200 ألبوم استماعا لمجلة "بيلبورد"، وذلك بفضل النسخة الخاصة المعدلة من ألبومها الجديد 1989.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الألبوم الجديد كانت قد طرحت منه نسخة تجارية للأسواق قبل أن تقوم تايلور سويفت بطرح نسختها الخاصة منه بعد تعديل الموسيقى به في بعض الأغنيات.