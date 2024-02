نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضور قوي لفقرات الغناء الوطنية بمباراة "سوبر بول" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة "سوبر بول"، عدد مميز من فقرات الغناء للأغاني الوطنية بالولايات المتحدة شارك بها مجموعة مميزة من الفنانين.

ووفق ديد لاين، كان ممن شاركو بأداء مقطوعات غناء وطنية، ريبا مكنتري التي قامت بأداء النشيد الوطني الأمريكي، وبوست مالون مؤديًا لأغنية America The Beautiful، وأندرا دايز التي غنت اغنية Lift Every Voice And Sing.

أقيمت فجر أمس الأثنين فعاليات مباراة نهائي كرة القدم الأمريكية التي تعرف باسم "سوبر بول"، بحضور عدد كبير من نجوم السينما والموسيقى في هوليوود من عشاق هذه الرياضة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات لعدد من أبرز نجوم هوليوود الذين حضرو للمباراة لمابتعة مجرياتها، وكان منهم تايلور سويفت وكيم كارداشيان، وأريانا جراندي وجاستن بيبر.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت تايلور سويفت عن قائمة عناوين ألبومها الغنائي الجديد Tortured Poets Department، وقائمة عناوين أغنيات الألبوم، خلاله تكريمها ضمن مراسم حفل جوائز جرامي.

ووفق صحيفة ديلي ميل، حرصت تايلور على تقديم أغنيات كرمت بها نماذج من صناعة السينما الكلاسيكية في أمريكا، منها كلارا بو، المعروفة بكونها بأحد نجمات السينما الصامتة.

نزاع يتجدد

ومن جديد، عاد مغني الراب كاني ويست للتطاول على المغنية الشهيرة تايلور سويفت في أغنياته التي طرحت مؤخرًا ضمن أحدث ألبوماته.

ووفق صحيفة ديلي ميل، أغنية جديدة لويست، جاء بها اسقاط على تايلور سويفت بعد ما حققته من نجاح في حفل جوائز الجرامي الأخير.

مباراة في الأرقام القياسية

أيضًا، كانت قد نجحت النجمة تايلور سويفت في كسر الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به النجم الأسطوري الراحل إيلفس بريسلي.

وذلك بعد أن نجحت تايلور في ان تحقق الاستمرارية كأكثر مغنية فردية تبقى لأكبر عدد من الأسابيع في صدارة ترتيب أكثر الفنانين استماعًا على مستوى العالم.

هذا الرقم القياسي حققته تايلور سويفت بعد بقائها في الصدارة لمدة تصل لـ 68 أسبوعًا متواصلًا.

كانت قد عادت النجمة تايلور سويفت لتتصدر قائمة أكثر 200 ألبوم استماعًا لمجلة "بيلبورد"، وذلك بفضل النسخة الخاصة المعدلة من ألبومها الجديد 1989.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الألبوم الجديد كانت قد طرحت منه نسخة تجارية للأسواق قبل أن تقوم تايلور سويفت بطرح نسختها الخاصة منه بعد تعديل الموسيقى به في بعض الأغنيات.

وسبق أن كشفت منصة البحث العالمية الشهيرة جوجل عن أكثر نجوم هوليوود الذين اجريت عنهم أكبر معدلات البحث على منصات التواصل الاجتماعي هذا العام.