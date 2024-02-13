نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة الإسماعيلية تحتفي بذكرى ميلاد فاروق جويدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة خلال فبراير الجاري، في إطار برامج وزارة الثقافة.

الاحتفال بذكرى ميلاد الشاعر الكبير فاروق جويدة

وأقامت مكتبة السبع آبار الثقافية لقاء أدبيا بعنوان "شعراء مبدعون.. فاروق جويدة نموذجا" بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد الشاعر الكبير خلال الشهر الحالي، تحدث خلاله علي السيد، أمين المكتبة، مع الرواد عن نشأة "جويدة" وتعليمه، والمناصب التي تقلدها، كما تناول رحلته الإبداعية، وأهم مؤلفاته المسرحية والشعرية ومنها الوزير العاشق، لن أبيع العمر، حبيبتي لا ترحلي، وغيرها.

وفاروق جويدة أحد أعلام حركة الشعر العربي المعاصر، قدم للمكتبة العربية أعمالا إبداعية تنوعت بين المجموعات الشعرية والمسرح الشعري ولاقت صدى واسعا، وترجمت بعض قصائده ومسرحياته إلى عدة لغات عالمية.

ليلة الإسراء والمعراج

من ناحية أخرى واستمرارًا لأنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، أعدت مكتبة علي الراعي بالريّاح لقاء حول "ليلة الإسراء والمعراج" تناول خلاله الشيخ مصطفى منير أحداث تلك الليلة المباركة، موضحًا أنها كانت بمثابة معجزة لتخفيف أحزان الرسول الكريم عقب الإيذاء الذي تعرض له من قبيلة قريش خلال نشر الدعوة الإسلامية.

بينما شهدت مدرسة البطل علي فهمي الابتدائية ورشة حكي تضمنت مناقشة مجموعة من القصص مع الطلاب، وذلك ضمن نشاط مكتبة القصاصين الثقافية.

