نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنوع ثقافي وفني لفعاليات وأنشطة قصور الثقافة بالغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية عددًا من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والفنية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفق البرنامج الثقافي المعد من وزارة الثقافة.

ندوة تثقيفية

جاء في مقدمة تلك الفعاليات ندوة تثقيفية أقيمت بمكتبة محلة أبو علي الثقافية، حيث استمع الأطفال المشاركون لمكانة مصر كإحدى أهم الدول التي يقصدها السياح من مختلف بلاد العالم لمشاهدة معالمها السياحية المتنوعة، وبخاصة أن مصر تمتلك العديد من فنون العمارة التي تزين المساجد والكنائس والأديرة.

مكانة المرأة في عصر الفراعنة

في قصر ثقافة طنطا، تابع الرواد محاضرة تثقيفية بعنوان "مكانة المرأة في عصر الفراعنة"، حيث أوضح شريف جلال، ورشا خليل، وزينب السيد، من إدارة الوعي الأثري بالغربية، بأن المرأة المصرية قد حظيت بالكثير من الاهتمام وتقلدت العديد من المناصب الهامة في مصر القديمة، وهو ما أكدت عليه البرديات والنقوش على جدران المعابد، وكان من أهم سيدات الفراعنة السيدة "بسشيت" كبيرة الطبيبات في عهد الأسرة الرابعة.

هذا وضمن فعاليات ثقافة الغربية المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ناقشت مكتبة دار الكتب بطنطا تأثير الموسيقى على صحة الإنسان، حيث أكدت د. سهام رحمة الله، أستاذ التربية الموسيقية بجامعة طنطا بأن هناك العديد من الدراسات قد أوضحت بأن العزف على آلة موسيقية، وخاصة البيانو، يساعد في حماية صحة الدماغ مع التقدم في العمر.

ورش فنية

وبمشاركة أطفال المدارس، نظمت مكتبة العامرية، وبيت ثقافة كفر الزيات، وبيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي عددًا من الفعاليات والأنشطة، ضمت ورش فنية لصناعة بعض المشغولات اليدوية وتشكيل الأجسام بالصلصال، وورش للحكي.