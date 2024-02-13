نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك قورة تمر بعدة أزمات في مسلسل " بيت الرفاعي " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة ملك قورة تصوير مسلسل “ بيت الرفاعي ” المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024 مع النجم أمير كرارة.

تفاصيل شخصية ملك قورة في مسلسل بيت الرفاعي

وتجسد ملك قورة ضمن أحداث مسلسل “ بيت الرفاعي ” شخصية فتاة تدعى “رقية” وهى شقيقة أمير كرارة الصغرى وتعاني من مرض الهيموفيليا مما يجعلها تمر بالعديد من الأزمات.

نجوم مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل “ بيت الرفاعي” بطولة كل من أمير كرارة، أحمد رزق، رحاب الجمل، ملك قورة، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، دنيا المصري، والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار درامي اجتماعي شعبي حول دكتور يعيش في نزلة السمان ويتناول العمل حكاية عائلته والصراعات في المنطقة، وهو من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال ملك قورة

شاركت ملك قورة في الفترة الماضية في حكاية ما تيجي نشوف، مع هنا شيحة، ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، وشارك به طارق صبري، إسلام جمال، نهى عابدين، نبيل عيسى، أحمد جمال سعيد، وراندا عبدالسلام، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج الشركة المتحدة، وشركة آرت ميكر للمنتج أحمد عبدالعاطي.