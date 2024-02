نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم Kingdom Of The Planet Of The Apes في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان الترويجي لفيلم Kingdom Of The Planet Of The Apes، من ضمن الاعلانات التشويقي التي طرحت لأحدث الأفلام الجديدة المنتظرة قريبًا.

ونقل ديد لاين الاعلان التشويقي للفيلم الذي تستكمل به قصة عالم كوكب القرود، التي تمتد لثلاث أجزاء سيكون هذا رابعها.

موعد الطرح

في السياق نفسه، تحدد الموعد الرسمي لطرح فيلم مارتن سكورسيزي الجديد Killers Of The Flower Moon للمشاهدة رقميًا عبر منصة أبل بلص.

ووفق ديد لاين، اختارت المنصة يوم 12 يناير الجاري، موعدًا رسميًا لاتاحة الفيلم الجديد للعرض من خلالها للمشتركين في خدمة Apple TV+.

ويضم الفيلم فريق تمثيل مميز يتضمن نجومًا كبارًا في عالم السينما مثل جيسي بليمنز وروبرت دي نيرو وبرندا فريزر كما تجسد ليلي جلادستون دور البطولة النسائي في الفيلم، بالإضافة إلى لويس كانسلمي.

ويشار إلى أن شبكة البث الرقمي "هولو" انسحبت من إنتاج المسلسل الجديد للمخرج مارتن سكورسيزي بعنوان "The Devil in the White City" بسبب صعوبة جمع طاقم تمثيل مناسب للعمل.

وكان من المتوقع أن يتضمن طاقم العمل النجم ليوناردو دي كابريو، الذي كان أيضًا سيكون منتجًا تنفيذيًا للمسلسل.

تفاصيل عن الفيلم

وتمكن سكورسيزي من صد هجومات النقاد حيث تحدثت الممثلة الأمريكية ديفري جيكوبس، التي تمثل السكان الأصليين لقارة أمريكا الشمالية، عن رؤيتها لفيلم "Killers of the Flower Moon".

وصفت تجربة مشاهدتها للفيلم بأنها كانت كالبقاء في "جحيم مرئي" بالنسبة لها، نظرًا لارتباطها بإحدى أعرق القبائل الأمريكية، وهي قبيلة موهوك.

رغم تلك الانتقادات، يجمع الفيلم نخبة من نجوم السينما مثل جيسي بليمنز وروبرت دي نيرو وبراندا فريزر، ويتناول قصة عرق السكان الأصليين في الولايات المتحدة.

وقد أطلق الفيلم رسميًا في صالات العرض في 19 أكتوبر الماضي، لكن تلقى نقدًا من الأشخاص الذين ينتمون إلى الأصول الأمريكية.