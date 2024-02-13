تفاصيل حفل مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلق حفل مركز تنمية المواهب بالإسكندرية الذي اقامته دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، بمناسبة عيد الحب تحت إشراف الدكتورة هدى حسني مساء أمس الإثنين بمسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية".

مقتطفات من أشهر الباليهات العالمية والرقصات الروسية

تضمن الحفل عدد من الفقرات لفصل الجيتار تدريب الدكتور أحمد عبد الرحمن ومقتطفات من أشهر الباليهات العالمية والرقصات الروسية وميدلي الجيبسي لفصل الباليه تدريب الدكتور شريف الجندي.

نبذة عن مركز تنمية المواهب

يذكر ان مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم اقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.

‎انطلاق عرض أوبريت البروكة

جدير بالذكر، انطلق أوبريت البروكة الذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان والذي لحنه فنان الشعب عام 1921 وقدمه كورال صوت العاصمة رؤية فنية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر والتوزيع الأوركسترالي وجدي الفوى ومن إخراج مهدى السيد، خلال الأيام الماضية على مسرح سيد درويش.



أوبريت البروكة عرض كوميدي يضم 3 فصول مترجمة عن عمل أدبي فرنسب وتعد أحد أهم المساهمات الموسيقية لسيد درويش لاثراء المسرح المصرى وتدور قصته حول فتاة ريفية كلما حلت فى مكان جلبت لاهله السعد والرخاء.