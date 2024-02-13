تعرف على تفاصيل برنامج "ميعاد مع إسعاد "في رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة إسعاد يونس لتقديم برنامج إذاعي في رمضان المقبل 2024، وهو بعنوان “ميعاد مع إسعاد”، ويذاع يوميًا على الراديو 9090.

معلومات عن برنامج صاحبة السعادة

صاحبة السعادة هو برنامج تلفزيوني تقدمه إسعاد يونس تستضيف فيه نوعية مختلفة من النجوم وصناع الفن، نجوم الرياضة، صناع الموسيقى بالإضافة إلى الترويج للصناعات المصرية والتعريف بالمطاعم المصرية الشهيرة قديمًا وحديثًا، علاوة على دعمه لقصص النجاح الملهمة.

و بدأ عرض البرنامج في عام 2014 على قناة شبكة قنوات سي بي سي وحظى بمتابعة واسعة من المتابعين وفي 2018 أنتقل البرنامج ليذاع على قناة دي إم سي.

لا يقتصر الضيوف على الشخصيات المصرية فقط، فتم إستضافة شخصيات أجنبية مثل الممثلة التركية مريم أوزرلي والمغني الجزائري الشاب خالد.

آخر أعمال إسعاد يونس



يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة "الذي يعرض حاليًا في السينمات، ويعتبر العمل عودة للفنانة إسعاد يونس للسينما بعد غياب 13 سنة.



أحداث فيلم عصابة عظيمة

يتناول أحداث الفيلم الجديد، "عصابة عظيمة"، قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي، يجد كريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات. الفيلم يضم أيضًا أداءًا لفرح الزاهد بدور زوجة كريم.



أبطال فيلم عصابة عظيمة

فيلم "عصابة عظيمة" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة كلًا من إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، ويشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.