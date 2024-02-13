نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على دور صبري فواز في فيلم "أهل الكهف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان صبري فواز في فيلم "أهل الكهف"، ويجسد خلاله دور "الوزير عرموش "ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في السينمات.

فيلم “أهل الكهف”

فيلم “أهل الكهف” بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

وفي سياق آخر، قام الفنان صبري فواز بنشر رسالة بخط اليد من طفل فلسطيني، أصيب في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة وبترت أطرافه، جراء هجمات الاحتلال.

وكشف الفنان صبري فواز عن سبب الرسالة، حيث أوضح إن الطفل وغيره من المصابين طلب منهم كتابة الأعمال التي يحبون أن يشاهدوها، فكتب الطفل أنه يريد أن يتابع باقي حلقات مسلسل وبينا ميعاد وجميع أعمال صبري فواز، كما أضاف الطفل: “أفكر في اختياره بدور بطولة معي”.

وعلق صبري فواز في منشوره عن رسالة الطفل الفلسطيني: "( يامن ).. صبي فلسطيني.. من غزة.. بيحب التمثيل ومشترك في فريق المسرح بمدرسته.. أصابته هجمات الاحتلال الغاشمة إصابة أدت لبتر أطرافه.. ويعالج الآن.. ومن ضمن برنامج العلاج، التأهيل النفسي.. أهل الخير اللي بيعالجوه هو وغيره من المصابين.. بيطلبوا من كل واحد يكتب الحاجات اللي يحب يتفرج عليها في أوقات المشاهدة.. وده كان طلب ( يامن ).. "باقي حلقات وبينا ميعاد.. وكل أعمال عمي صبري فواز.. حتى لو بيمثل لحاله، وأفكر اختاره بدور بطولة معي".





وأكد صبري فواز أنه يتشرف بالعمل مع الطفل يامن، قائلًا: “ربنا يكتبها لنا يا يامن.. وأتشرف بالشغل مع الفنان البطل، يامن بحبك”.

مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني

مسلسل "وبينا ميعاد" وتدور أحداث العمل حول تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.



أبطال الجزء الثاني من “وبينا معاد”



المسلسل يضم مجموعة من نجوم الوسط الفني فهو بطولة كلًا من الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن بقيادة المخرج هانى كمال، فى عدة مناطق متفرقة بالإضافة إلى الديكور الأساسي للعمل، استعدادًا لعرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي "الأوف سيزون"، عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.