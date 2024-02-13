نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توني ماهر شرير لأول مرة في "فوبيا" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان توني ماهر لعرض مسلسل “فوبيا”، ومن المقرر عرضه قريبًا، وهو ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة وهو من تأليف أحمد عزت، وهشام حمزة، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.



ما هى تفاصيل شخصية توني ماهر في مسلسل "فوبيا" ؟

وكشف الفنان توني ماهر في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "فوبيا "، لافتًا أنه يقدم دور جديد عليه لأول مرة، فيظهر بشخصية شريرة.

توني ماهر يعيش حالة من النشاط الفني



وأوضح الفنان توني ماهر عن أعماله التي ينتظر طرحها قائلًا: "أنا ضيف شرف مع خالد الصاوي في فيلم شريط 6، وانتظر صدور فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر ".

آخر أعمال توني ماهر



وفي سياق آخر، شارك توني ماهر مؤخرًا في مسلسل "شغل في العالي"، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج مرقس عادل، بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، بسمة داود، رشا بن معاوية، مروان يونس، كريم سرور، هيثم سعيد، أمينة مغربى، انجى كيوان، بسنت النبراوي، محمد رضوان، فريد النقراشي، ساندرا حسين، محمد مرزبان، مارتينا عادل، عزة مجاهد، أحمد عبد الله محمود، وعدد من ضيوف الشرف

نبذة عن توني ماهر



هو ممثل مصري ظهر لأول مرة وأشتهر لدوره في برنامج ساترداي نايت لايف بالعربي ثم قام بالتمثيل في العديد من الاعمال التلفزيونية والسينمائية ابرزهم مسلسل فوق السحاب ومسلسل رحيم ومسلسل نصيبي وقسمتك ومسلسل بأثر رجعي وبطولة فيلم شاومينج وفيلم في القلب.