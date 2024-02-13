نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية أحمد رزق في "بيت الرفاعي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد رزق، تصوير المشاهد المتبقية له في مسلسل "بيت الرفاعي"، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، ويجسد خلاله شخصية تدعى فاروق تاجر آثار، وتحدث عداوة بينه وبين بطل العمل النجم أمير كرارة.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي



ويشهد مسلسل “بيت الرفاعي” العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية.



أبطال مسلسل "بيت الرفاعي"

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دول “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك كورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

آخر أعمال أحمد رزق مسلسل حضرة العمدة

يذكر أن شارك الفنان أحمد رزق في مسلسل “ حضرة العمدة ” الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وهو بطولة روبي، وفاء عامر، بسمة، أحمد بدير، سميحة أيوب، إدوارد ومحمود عبدالعزيز، محمود عبد المغني، محمود حافظ، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، صلاح عبد الله،ومن إخراج عادل أديب.