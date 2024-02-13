في هذا الموعد.. نانسي عجرم تحيي حفلًا غنائيًا في العراق

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفلًا غنائيًا في عيد الحب يوم الأربعاء المقبل، في العراق، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم



وكانت آخر أعمال نانسي عجرم هي "قلبي يا محتاس"، ضمن أغاني فيلم "مقسوم" الذي بدأ عرضه مؤخرًا في دور السينما، والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع طارق يحيى.



كلمات أغنية "قلبي يا محتاس"



قلبي يا محتاس

طمني علي الاحساس

لسه بنفس الإخلاص

بتحب وتعشق وتدوب

دي الدنيا يومين

يوم غُلب ودمعة عين

يوم فوق السما طايرين

بتحدف ورد وطوب

وانا هعمل ايه ما أنا يعني لازم لازم أعيش

وهسيب القلب براحته يدق وميخبيش

تيجي مره كده تيجي مره كده

يمكن تظبط مني فـ مرة ومتجليش

وانا هعمل إيه ما أنا يعني لازم لازم أعيش

وهسيب القلب براحته يدق وميخبيش

اه تيجي مره كده كده تيجي مره كده

يمكن تظبط مني فـ مرة ومتجليش

الحب جميل

واحنا بتوع التفاصيل

طبطبة أو حضن طويل

يستاهلوا مننا مجهود

وانا عمري ما امل

ولا اسيب اللهفة تقل

تتعقد مني احل

و اعدي بلاد وحدود

وانا هعمل ايه ما انا يعني لازم لازم اعيش

واسيب القلب براحته يدق وميخبيش

تيجي مره كده اه تيجي مره كده

يمكن تظبط مني فـ مرة ومتجليش

وانا هعمل ايه ما انا يعني لازم لازم اعيش

وهسيب القلب براحته يدق وميخبيش

تيجي مره كده تيجي مره كده

يمكن تظبط مني فـ مرة ومتجليش