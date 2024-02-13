ميرهان حسين تكشف عن اسم شخصيتها في مسلسل "أمير العوامري"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة ميرهان حسين تصوير مشاهدها في مسلسل "أمير العوامري"، والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.



ونشرت ميرهان برومو المسلسل، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "هاتشوفوني في دور رولا في مسلسل أمير العوامري في رمضان المقبل.. مع النجم الراقي الخلوق هاني سلامة يارب يعجبكوا".

أحداث مسلسل أمير العوامري



وتدور قصة مسلسل أمير العوامري في إطار اجتماعي، حول رجال الأعمال والمنافسات التي تحدث بينهم، وتنشأ قصة حب بين الأمير الذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة وبين "منيرة" التي تقوم بدورها الفنانة مي سليم خلال أحداث المسلسل، والعمل مكون من 30 حلقة.

فريق عمل مسلسل أمير العوامري



ويشارك في مسلسل أمير العوامري كلًا من هاني سلامة، سوسن بدر، سلوي خطاب، أحمد صفوت، مي سليم، دنيا المصري، ريهام حسين، مها نصار، حجاج عبدالعظيم، هاجر الشرنوبي، محسن محي الدين، وهايدي رفعت، بالإضافة إلى وجهين جديدين هما، هيثم فاروق وأحمد النهري.

وفي سياق آخر تصدرت الفنانة ميرهان حسين،تريند مؤشر البحث "جوجل " في السعودية مؤخرًا، وذلك بعد ردها على أخبارها العاطفية وإهتمام جمهورها بعد خروج العديد من الشائعات والأقاويل حول ارتباط خطيبها السابق بالنجمة شيرين عبد الوهاب.

تفاصيل تصريحات ميرهان حسين



وأجابت ميرهان حسين على سؤال صريح حول شعورها بعد ارتباط خطيبها بشيرين عبد الوهاب، قائلة: "معرفش مين حبيب مين؟ ومعرفش مين بيعمل إيه؟ أنا هاتكلم عن نفسي، أنا كان بقالي سنة مخطوبة وكان الفرح المفروض في فبراير ومحصلش نصيب، أنا تمام وده نصيب ومفيش حق عايزة أخده خالص، وأؤمن إن الطيبين للطيبات وكل شيء في الدنيا نصيب ومش شرط حاجة أكون عايزاها في وقت معين تكون هي الصح ليّا و"عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم".