السبت.. عرض 3 أفلام قصيرة بنادي سينما الشباب بالاسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستأنف نادي سينما الشباب بالإسكندرية الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعالياته الثقافية يوم السبت القادم الموافق الموافق ١٧ فبراير الجاري، بمركز الحرية والإبداع بالأسكندرية، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

تفاصيل فيلم “العالم الجديد”

ومن المقرر أن يتم عرض كلًا من فيلم “العالم الجديد” إخراج "محمد الكسار"، فيلم " لسه فيه فرصة إخراج "عمر إبراهيم"، فيلم ولد إخراج "محمد الكسار".

ندوة لمناقشة الأفلام مع صناعها

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كلآ من الناقد السينمائي "إسلام أحمد علي" والناقدة السينمائية "شاهندة محمد علي" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

نادي سينما الشباب بالإسكندرية

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمة المركز القومي للسينما شهريًا ويشرف عليه الناقد السينمائي اسلام احمد، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.