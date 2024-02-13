علا غانم تكشف حقيقة اعتزالها الفن وهجرتها لـ أمريكا

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة علا غانم تريند محرك البحث "جوجل"، بعد تداول أخبار تزعم اعتزالها الفن، وهجرتها لأمريكا مرة أخرى.

حقيقة اعتزال علا غانم الفن



وعلقت علا غانم، على تلك الأنباء قائلة في تصريحات صحفية لها: "غير صحيح اعتزالي الفن، وحاليًا أنا بصدد التحضير لفيلم جديد، وأول يوم تصوير في الفيلم الجديد يوم 1 مارس المقبل يعني كمان كام يوم".



آخر أعمال علا غانم



والجدير بالذكر آخر أعمال علا غانم هو فيلم “أولاد حريم كريم” بطولة مصطفى قمر، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، بصالات السينما، وحقق إيرادات جيدة.

أبطال فيلم "أولاد حريم كريم "



فيلم أولاد حريم كريم، شارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.