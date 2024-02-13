نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نضال الأحمدية تعلق على عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلًا واسعًا في الأيام الماضية، حول رجوعها لزوجها الفنان حسام حبيب مما أثار تعجب وسخرية للجمهور، لأنها ليست المرة الأولى التي تعود فيها شيرين لحسام حبيب، لتعلق الإعلامية نضال الأحمدية على قرار عودتها له.

وقالت نضال الأحمدية فى برنامج مع خيري للإعلامي خيري رمضان على قناة المحور:" كل 5 دقائق ممكن يختلفوا أو يتوافقوا، العلاقة غير مستتبة، ولكن علينا ألا نتدخل في آراء شيرين الشخصية".

وأضافت:"شيرين عبدالوهاب إمرأة موجوعة، والكل خانها، شيرين ذكية وطيبة ومثقفة ومؤمنة، وليس لأحد علاقة باختياراتها، وعلينا أن نتنحى حال اتفاقهما وعودتهما إلى بعض".



وفي سياق منفصل، أثارت شيرين عبد الوهاب جدلًا واسعًا فور انتشار قصة حب قصيرة لها ولكنها انتهت سريعًا لتعود مرة أخرى لحسام حبيب.

وتفضل شيرين عبد الوهاب، حاليًا عدم الإفصاح عن عودتهما، في ظل الانتقادات التي تتعرض لها بعد انفصالهما أكثر من مرة كما أنها تتواجد حاليًا مع حسام حبيب في منزلهما بالتجمع الخامس.

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية "الدهب"، وتصدرت الأغنية تريند فور نزولها، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين والملحن مدين، وتوزيع موسيقي توما.

كلمات أغنية الدهب



وجاءت كلمات أغنية الدهب كما يلي: قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي، ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي، لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي، مش كان من الأول إحنا استغنينا، عيني على اللي بيتجرأ بيطرق اتهور، مسمعش اتهور معرفش يفرق، النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق، مش كان من الأول إحنا استغنينا، ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكم قولنا حاسبوا من زعلنا، مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر، قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر، مش كان من الأول، إحنا استغنينا، ما إحنا قولنا أكبرولنا قولنا عيب.