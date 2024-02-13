نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024..روجينا تروج لمسلسلها الجديد "سر إلهي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة روجينا عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لمسلسها الجديد“ سر إلهي”، والذي مقرر أن يتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024، حيث نشرت البوستر الرسمي للمسلسل، معلقة عليه:" الحمد والشكر لله مسلسل سر إلهى رمضان2024، ربي ارزقني نجاح يليق بكرمك، تأليف أمين جمال، إخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز،بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك ".

مسلسل سر إلهي

أبطال مسلسل “ سر إلهي ”

المسلسل من بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.

آخر أعمال روجينا

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل “ ستهم" والذي عرض في السباق الرمضاني المقبل وحقق نجاحًا ساحقًا وحصل على عدة جوائز مختلفة من جميع المهرجانات.

أبطال مسلسل “ ستهم”

شارك في بطولة مسلسل “ ستهم” الفنانة روجينا والفنان محمد عبد الحافظ والفنان إياد نصار والفنانة سلوي عثمان والفنان جهاد سعد والفنانة نانسي صلاح والفنان أحمد الرافعي والفنان القدير جميل برسوم والفنان إبراهيم السمان والفنان عابد عناني وعدد آخر من الفنانين والفنانات.