شاهد لحظة الكشف جوكشي.. مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 12 كامله أون لاين مترجم علي قناة TRT

أحمد جودة - القاهرة - شاهد لحظة الكشف عن جوكشي.. مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 12 كامله أون لاين مترجم علي قناة TRT

مسلسل صلاح الدين الأيوبي.. يسرد هذا المسلسل التاريخي قصة أحد أعظم الزعماء في تاريخ الإسلام والذي برز بشجاعته الفائقة وحكمته الحكيمة وقيادته الاستثنائية، ويأخذنا هذا المسلسل في رحلة عبر الزمن حيث تصاحبنا المغامرات الشيقة والمعارك الحاسمة التي خاضها صلاح الدين لتحرير البلاد من الصليبيين وسنعرض لكم في هذا المقال مسلسل صلاح الدين.

قصة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 12 كامله

يتمحور المسلسل حول حياة صلاح الدين الأيوبي مسلطًا الضوء على شجاعته وحسن أخلاقه وذكائه وكيف نجح في توحيد المسلمين وهزيمة الصليبيين في معركة حطين المشهورة واستعادة القدس بعدما احتلتها الصليبيون لمدة تقارب المائة عام.

يقدم المسلسل الرواية التاريخية من منظور إسلامي ومتجنبًا المواضيع الحساسة بين السنة والشيعة وعدم التطرق لتوجه الدولة الفاطمية الإسماعيلية الشيعية ويوضح الفرق بينها وبين السلطنة الزنكية التابعة للخلافة العباسية السنية سواء في العقيدة أو الممارسات.

أبطال المسلسل

مسلسل قيامه عثمان بطوله عدد كبير من النجوم في تركيا والوطن العربي حيث انهم استطاعوا تجسيد الشخصيات بشكل حقيقي نال على اعجاب جميع الجماهير والمتفرجين لذلك المسلسل حقق نجاح وانتشار واسع على مستوى جميع الدول ومن اهم الابطال ما يلي:

جمال سليمان.

سوزان نجم الدين.

باسم ياخور.

نجاح سفكوني.

وائل رمضان.

محمد مفتاح.

باسل خياط.

قيس شيخ نجيب.

تيم حسن.

محمود خليلي.

أحمد منصور.

ناصر وردياني.

أسامه السيد يوسف.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين

يعرض مسلسل «صلاح الدين الأيوبي» كل يوم اثنين على منصة “قصة عشق” بالإضافة إلى قناة “TRT1” التركية الحكومية وتُعرض حلقات المسلسل على قناة دوت الخليج الجزائرية في توقيت مختلف حسب دول المنطقة حيث تكون في الجزائر وتونس والمغرب الساعة 09:30 مساءً وفي مصر وليبيا الساعة 10:30 مساءً وفي السعودية والأردن والعراق وسوريا والسودان الساعة 11:30 مساءً.

جميع ترددات القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين

تردد قناة تي ار تي على نايل سات

معامل تصويب الخطأ: 3/4

التردد: 11042

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة تي ار تي على هوت بيرد

التردد: ١١٥٦٥

معدل الترميز: 27500

معامل تصويب الخطأ: 3/4

تردد قناة تي ار تي على عرب سات

التردد: 12073

معامل تصويب الخطأ 3/4

معامل الترميز: 27500

تردد قناة الجزائرية