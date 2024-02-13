عاجل - ماجدة الرومي تثير الجدل بسبب "نعيش أبشع كوابيسنا".. ما الحكاية؟

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أحمد جودة - القاهرة - ماجدة الرومي تثير الجدل بسبب "نعيش أبشع كوابيسنا".. ما الحكاية؟

أثارت الفنانة ماجدة الرومي حالة من الجدل في حفلها ضمن ليالي السعديات في أبوظبي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لكلمتها.

وتحدثت ماجدة الرومي في كلمتها خلال الحفل عن قضايا اجتماعية وسياسية، مما أثار تفاعلًا كبيرًا من الحضور وجمهورها. بينما أثارت كلمتها جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت التعليقات بين من أيدوا موقفها ورأوا فيه تعبيرا عن الشجب للأوضاع الراهنة، وبين من اعتبروا أنها لا تنبغي في فعاليات فنية.

ماجدة الرومي تثير الجدل

وأثارت كلمة الفنانة ماجدة الرومي في حفلها بأبوظبي جدلًا كبيرًا، حيث تصدّرت اسمها منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد تداول مقطع لكلمتها.

ففي الحفل، تناولت الرومي قضايا اجتماعية وسياسية، مما أثار تفاعلًا حادًا بين المتابعين. انقسمت التعليقات بين من دانوا موقفها ورأوا فيه تعبيرًا عن الواقع، وبين من انتقدوا كلمتها واعتبروها غير مناسبة في سياق فني.

ماذا قالت ماجدة الرومي؟

ماذا قالت ماجدة الرومي؟

وأشعلت كلمة الفنانة ماجدة الرومي في حفلها بأبوظبي ليالي السعديات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعرضت فيها القضايا الاجتماعية والسياسية. احتلت كلمتها صدارة منصات التواصل الاجتماعي، وانقسمت التعليقات بين من أيدوا موقفها واعتبروا أنها عبّرت عن الواقع، وبين من انتقدوا كلمتها ورأوا أنها غير مناسبة في سياق فني.

وتناولت الرومي في كلمتها حال لبنان والتحديات التي يواجهها، وعبرت عن اشتياقها لأبوظبي وتقديرها للإنجازات التي تشهدها. تفاعل المتابعون بشكل حاد، حيث أبدى البعض تأييدهم لموقفها ورؤيتها، بينما اعتبر البعض الآخر أنها تجاوزت حدود الفن والترفيه في إلقاء الكلمات.

أحلام تدخل على الخط للدفاع عن ماجدة الرومي

وشهدت الساحة الفنية حالة من التوتر بسبب كلمة الفنانة ماجدة الرومي في حفلها بأبوظبي، وقد دخلت الفنانة أحلام على الخط للدفاع عن الرومي. قررت أحلام التعبير عن تأييدها لما قالته الرومي ونشرت تعليقًا على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حيث هاجمت التعليقات التي انتقدت كلمة الرومي.

أحلام تدخل على الخط للدفاع عن ماجدة الرومي

وقالت أحلام في تعليقها: "أنت تتحدث مع ماجدة الرومي، ما بيصير تتكلم معاها بهذه الطريقة أبدًا، غير موفقة هذه كلمة ما بتنقال لـ ماجدة الرومي وهي بتحكي عن وضع كلكم بتحكوا فيه لبنان، والحقيقة هي تتكلم من ألم!".

وأضافت: "الجمال هو لبنان، الحب هو لبنان العظيمة، صح ومية بالمية صح، بس اليوم لبنان حزين جدًا، وأهل لبنان يستحقون الأفضل، وهي تتكلم عن حال ووضع موجود فعلًا، وهي حزينة على وطنها من بعد ما كان لبنان الوجهة الأولى للسياحة.. وين لبنان اليوم؟!"

واختتمت أحلام تعليقها بالقول: "ما قالت شيء غلط، بس مع احترامي لم تكن موفقة بالرد على قامة عظيمة فنية الكبيرة ماجدة الرومي، لا يتسلق أحد على ظهر العظماء أبدًا. هذه ماجدة الرومي يا أستاذ".

ماجدة الرومي تنشر المقطع المجتزأ من الفيديو؟

وفي مقابل ردود الفعل القوية على كلمتها في حفلها بأبوظبي، قامت ماجدة الرومي بالدفاع عن نفسها ونشرت فيديو كامل عبر حسابها على موقع إكس. نشرت الفنانة اللبنانية مقطعًا فيديو يتضمن الجزء الذي أثار الجدل وكتبت نصًا مرفقًا معه: "نمسي عليكم، وبقولكم نحن في انتظاركم هذا الصيف، لا يزال بلدنا حلو ولا زلنا نحبه. مهما عملوا فينا ومهما أجرموا، تأكدوا أن الكلمة الأخيرة لربنا ولبنان عنده رب".