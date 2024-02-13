فن ومشاهير

"أيقونة التميز والجمال".. هكذا وصف الجمهور بشرى في أحدث جلسة تصوير

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أحمد جودة - القاهرة - خضعت  النجمة بشري لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية خطفت بها الأنظار ونالت اعجاب كل محبيها، وقالت إحدى متابعيها عبر “إنستجرام”:"أيقونة التميز والجمال" بينما قال متابع آخر "أجمل بشري".

 

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تفاصيل مشاركة بشري كسفيرة للموضة

 

وتتواجد بشري حاليًا في الإمارات لمشاركتها كسفيرة للموضة في "فاشون فاكتور" والذي انطلقت فعالياته منذ أيام قليلة بمشاركة عدد من النجوم من أبرزهم احمد بهاء مؤسس فريق شارموفرز.


وكانت بشري شاركت العام الماضي في "fashion factor" كعضوة لجنة تحكيم بالإضافة إلي تقديمها عدد من الأغاني والاستعراضات.

 

تفاصيل مسلسل طبيبة شرعية

 

وانطلقت أولي حلقات مسلسل بشري الجديد "طبيبة شرعية" على قناة المحور يوم السبت الماضي وحققت الحلقة ردود أفعال إيجابية وحظت باشادات الجمهور خاصة بالأداء المتقن الذي قدمته بشري.

المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي ابو شادي، ويشارك بشري  في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

 

وكرم مؤخرًا مهرجان الإبداع والتميز العربي بشرى في الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس بحضور نخبة من نجوم الفن.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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