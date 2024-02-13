نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. الجمهور القطري يتفاعل مع أحمد سعد ويهتف: بص شوف «سعد» بيعمل إيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم الأجواء الشتوية المفاجأة وتأجيل موعد حفل المطرب المصري أحمد سعد من مساء الاحد على المسرح «المكشوف» بالحي الثقافي بكتارا في ختام فعاليات موسم الشتاء بدولة قطر الشقيقة، الا ان إدارة الشركة المنظمة للحفل قررت إقامته في اليوم التالي مع تغيير مكانه ليصبح في مسرح «المياسة» بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

أحمد سعد يشعل الأجواء بحفل قطر



وأحيا المطرب أحمد سعد الحفل بفرقته وبدأ تحيته للجمهور بتهنئة خاصة جدًا للمنتخب القطري الشهير بالعنابي بعد فوزه يوم السبت ببطولة كأس الأمم الاسيوية، وغنى لهم مقطع خاص من أغنية «عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة» للمطرب الراحل كارم محمود.



وخلال الحفل أبدع «سعد» في أداء مجموعة كبيرة من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الأطفال تحديدًا مثل أغنية «اختياراتي»، واغنية «زين العيد» والتي قام بغنائها وسطهم جالسًا على خشبة المسرح، ونتيجة سعادة الجمهور القطري بالحفل فأشادوا به على طريقتهم الخاصة بالهتاف قائلين: "بص شوف سعد بيعمل إيه".



وفي ختام الحفل وجه المطرب أحمد سعد الشكر لهيئة قطر للسياحة على رعاية الحفلة، وللشركة المنظمة له ولكل العاملين بها حيث اثبتوا قدرتهم على تنظيم حفل خلال 24 ساعة فقط بعد تغيير المكان نتيجة الأمطار الشديدة.

والحفل حضره العديد من الشخصيات العامة القطرية بالإضافة إلى المطربة السعودية وعد، الفنانة الأردنية الأصل باسمة حمادة، والفنانة البحرينية زينب العسكري.



