عاجل - علا غانم تحكي قصة عودتها إلى أمريكا وتنشر إطلالات تثير الجدل

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أحمد جودة - القاهرة - علا غانم تحكي قصة عودتها إلى أمريكا وتنشر إطلالات تثير الجدل

ردّت الفنانة علا غانم على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول اعتزامها مغادرة مصر والعودة إلى الولايات المتحدة. أكدت غانم بشكل قاطع أنها ليست في خططها ترك وطنها مصر وأنها ملتزمة بالبقاء فيها. صرّحت قائلة: "عمري ما هسيب بلدي أو جمهوري العظيم".

علا غانم تعود إلى الشاشات من جديد

وأشارت علا غانم إلى أنها تستعد لبداية تصوير فيلمها الجديد بعنوان "حارة القصعي"، والذي من المقرر أن يبدأ التصوير في مطلع آذار/مارس المقبل. كما ألمحت إلى أن دورها في الفيلم سيكون مفاجأة مثيرة للجمهور.

علا غانم تحكي قصة عودتها إلى أمريكا

وعلى الرغم من الأخبار التي انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اتخاذ الفنانة علا غانم قرارًا بترك مصر والعودة إلى الولايات المتحدة، فقد نفت علا غانم هذه الشائعات بشكل قاطع. أكدت أنها لن تفكر في السفر مجددًا إلى أمريكا، مؤكدةً على ولائها وحبها لوطنها مصر. أشارت إلى أنها ملتزمة بمواصلة مشوارها الفني في مصر وستشارك في تصوير فيلمها الجديد "حارة القصعي"، الذي يبدأ التصوير في مطلع مارس المقبل.

ونفت الفنانة علا غانم، بشدة الأخبار التي تم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قرارها بترك مصر والعودة إلى الولايات المتحدة. أكدت غانم أنها باقية وملتزمة بالبقاء في وطنها الحبيب.

وتألقت علا غانم في الفترة الأخيرة بعودتها إلى الساحة الفنية، حيث شاركت في بطولة فيلم "أولاد حريم كريم" إلى جانب نخبة من النجوم. ومن المتوقع أن تواصل نجمة الشاشة الصغيرة تألقها في المستقبل من خلال مشاركتها في فيلمها الجديد "حارة القصعي"، الذي يبدأ تصويره في مطلع مارس المقبل.

يشار إلى أن علا غانم كانت غائبة عن الأعمال التلفزيونية منذ عام 2017 بعد مشاركتها في مسلسل "طعم الحياة". يُذكر أن هذا المسلسل جمعها بنخبة من النجوم وحقق نجاحًا كبيرًا.

إطلالات علا غانم تثير الجدل

وتركت الفنانة علا غانم الجمهور في حيرة وجدل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد قرارها المفاجئ بالهجرة إلى الولايات المتحدة.

هذا القرار أثار تفاعلًا كبيرًا، حيث احتلت علا غانم مكانة رائدة في التريند على منصات التواصل الاجتماعي وتناقلت الصفحات الفنية العديد من صورها بإطلالات مختلفة أظهرت جرأتها في اختيار الملابس، سواء كانت سواريه أو كاجوال.

الفنانة علا غانم 16 17

تعتني علا غانم أيضًا بتسريحة شعرها بشكل دائم، حيث تظهر بتصفيفات شعر وألوان متنوعة، مما أضاف لإطلالاتها لمسة فريدة. صور علا غانم أثارت إعجاب الجمهور وأثرت في قلوب متابعيها، وبدت واثقة ومتألقة في كل صورة نشرتها، وهو ما زاد من حماس الجمهور وفضولهم لمتابعة أخبارها وأعمالها الفنية في المستقبل.