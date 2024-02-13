نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رومانسيات غنائية عالمية لفرقة الأوبرا في عيد الحب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة الثقافة تنفيذ خطط الإحتفال بالأعياد والمناسبات الإجتماعية حيث تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا بمناسبة عيد الحب لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج ومن إخراج حازم رشدي وذلك في الثامنة مساء الخميس 15 فبراير علي المسرح الكبير.

برنامج “ رومانسيات عالمية”

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الغنائية والثنائيات الرومانسية التي تضمنتها مجموعة من الأوبرات والمسرحيات العالمية منها افتتاحية شبح الأوبرا لـ ويبر، دون جيوفانى لـ موتسارت، قصة الحى الغربى لـ برينشتين، كافاليرا روستكانا لـ ماسكانى، شمشون ودليلة لـ سان صانص، صوت الموسيقى لـ رودجرز، كونت هوفمان لـ اوفنباخ ومقتطفات موسيقية من باليه كسارة البندق لشايكوفسكي، أداء رضا الوكيل، مني رفلة، مصطفي محمد، جيهان فايد، چولي فيظي، جاكلين رفيق، الهامي أمين، عزت غانم، ليلي إبراهيم.

فرقة أوبرا القاهرة

فرقة أوبرا القاهرة

فرقة أوبرا القاهرة

فرقة أوبرا القاهرة

فرقة أوبرا القاهرة

فرقة أوبرا القاهرة

نبذة عن فرقة أوبرا القاهرة

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

اما أوركسترا أوبرا القاهرة تأسس عام 1994 ونجح منذ تأسيسه أن يلعب دورًا هامًا وبارزًا على الساحة الموسيقية فى مصر حيث صاحب عدد كبير من عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة وفرقة باليه البولشوى أثناء زيارتها لدار الأوبرا المصرية، إلى جانب عروض فرقة أوبرا القاهرة، قدم سلسلة من الحفلات السيمفونية بعنوان "الموسيقى للجميع" وحقق نجاحًا كبيرًا، قام بجولات فنية في العديد من دول العالم .