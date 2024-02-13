النجم "أبو".. يطرح في عيد الحب "كدابين"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح النجم " أبو" على اليوتيوب، وعلى المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أحدث أعماله الغنائية بمناسبة عيد الحب، بعنوان "كدابين" - Lyrics Video-، وهي رابع أغنية من ألبومه الجديد "فارق ع الكل" الذي قرر أن يقدمه أبو خلال الفترة المقبلة، ويقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات.



تفاصيل أغنية كدابين

أغنية "كدابين" من كلمات محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى، روبرت كمال، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.



يذكر أن أبو سبق وطرح من قبل من أغنيات الألبوم، أغنية بعنوان "إلى حد ما " كلمات أحمد حلمي، وألحان محمد عتبانى، وتوزيع موسيقى رامى سمير، وأغنية "هوليلا " كلمات أبو ومحمد شافعى، وألحان د. طارق نديم، وتوزيع موسيقى هادز، وأغنية "فارق ع الكل " كلمات حسام سعيد، وألحان محمد النادى، وتوزيع موسيقى، رامى سمير.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات "كدابين":

بتحب مين دول كدابين.. خدت القلم طب بالشفا

الكل لما لما لقاك حزين.. سابك دي خلق مزيفة

ياللي انت كنت في حزنهم.. تزعل وتحزن قبلهم

فالفرح كنت تودهم.. واحتاجتهم كله اختفى

ياللى عشت بطيبة بتسامح وتنسى.. وأما يقسوا عليك ما بتفكرش تقسى

بكفاياك يا قلبى لو تسمح عشانى.. فوق بقى وفارق ما تديش فرصة تاني

مشتاقلهم جواك حنين.. يا قلبى مين فيهم سأل العشرة بتهون لو سنين.. والود فى الدنيا اتقتل دانت اللى ياما اديتلهم.. وسابوك لوحدك كلهم

خايب عشان بتحبهم.. افهم بقى وبطل هبل ياللي عشت بطيبة بتسامح وتنسى.. وأما يقسوا عليك ما بتفكرش تقسى

بكفاياك يا قلبى لو تسمح عشانى.. فوق بقى وفارق ما تديش فرصة تاني.